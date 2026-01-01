Rallly es una herramienta de programación y encuestas grupales de código abierto que protege la privacidad, diseñada para reemplazar a Doodle y aplicaciones SaaS similares. Los organizadores crean una encuesta con opciones de fecha/hora propuestas, comparten un enlace y los encuestados eligen qué franjas horarias les funcionan; no se requiere cuenta para los participantes. El panel del organizador luego resalta las franjas horarias más populares, facilitando la confirmación de la hora final.

Alojar Rallly en tu propio VPS mantiene los correos electrónicos de los participantes, los datos de respuesta y los temas de las reuniones en una infraestructura que vos controlás, en lugar de un servicio de programación de terceros. La plataforma admite múltiples zonas horarias, opciones bloqueadas, branding personalizado y autenticación por enlace mágico de correo electrónico para los organizadores, y toda la pila tecnológica se ejecuta en un único contenedor Next.js más PostgreSQL, lo suficientemente pequeño para uso personal, lo suficientemente robusto para un equipo pequeño o un club.