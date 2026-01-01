Implementá Rallly con instalación en un clic.
Herramienta de programación autoalojada para elegir colaborativamente la mejor fecha y hora entre grupos, equipos y zonas horarias.
Elegí un plan VPS para Rallly
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Rallly
Rallly es una herramienta de programación y encuestas grupales de código abierto que protege la privacidad, diseñada para reemplazar a Doodle y aplicaciones SaaS similares. Los organizadores crean una encuesta con opciones de fecha/hora propuestas, comparten un enlace y los encuestados eligen qué franjas horarias les funcionan; no se requiere cuenta para los participantes. El panel del organizador luego resalta las franjas horarias más populares, facilitando la confirmación de la hora final.
Alojar Rallly en tu propio VPS mantiene los correos electrónicos de los participantes, los datos de respuesta y los temas de las reuniones en una infraestructura que vos controlás, en lugar de un servicio de programación de terceros. La plataforma admite múltiples zonas horarias, opciones bloqueadas, branding personalizado y autenticación por enlace mágico de correo electrónico para los organizadores, y toda la pila tecnológica se ejecuta en un único contenedor Next.js más PostgreSQL, lo suficientemente pequeño para uso personal, lo suficientemente robusto para un equipo pequeño o un club.
Funciones principales de Rallly
Encuestas de citas grupales
Proponer múltiples opciones de fecha y hora, recopilar la disponibilidad de los invitados y encontrar el mejor horario — encuestas al estilo Doodle sin tarifas por encuesta.
Con reconocimiento de zona horaria
Mostrar cada opción en la zona horaria local de cada encuestado automáticamente para que los equipos distribuidos elijan horarios sin hacer cálculos mentales.
Respuestas sin cuenta
Los invitados votan con un nombre y un email opcional — sin registro, sin contraseña, sin fricción — mientras que los organizadores mantienen cuentas para gestionar las encuestas.
Acceso con link mágico
Los organizadores inician sesión a través de enlaces mágicos enviados por correo electrónico en lugar de contraseñas, manteniendo la superficie de credenciales pequeña sin sacrificar la comodidad.
Opciones bloqueadas y ocultas
Bloquear una opción elegida para congelar las respuestas, o esconder las opciones después de que cierre la votación — útil para confirmar la elección final sin más cambios.
Marca personalizada
Configurá tu propio nombre de sitio, logo y tema para que las encuestas se sientan como parte de tu organización en lugar de una página de aterrizaje genérica de SaaS.
¿Por qué ejecutar Rallly en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.