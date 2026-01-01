REDAXO es un sistema de gestión de contenidos (CMS) PHP de código abierto, desarrollado desde 2004, que otorga a los desarrolladores control total sobre la salida del sitio web. A diferencia de los CMSs con opiniones preestablecidas que imponen una estructura HTML fija, REDAXO permite crear módulos personalizados que definen exactamente cómo se ingresa y se renderiza el contenido, desde páginas de aterrizaje mínimas hasta grandes portales multilingües.

Alojar REDAXO en tu propio VPS significa que sos dueño de tu contenido, datos y personalizaciones sin tarifas de plataforma ni restricciones de proveedor. Esta plantilla combina REDAXO con MariaDB 10.11 y auto-instala el CMS en el primer inicio, para que puedas iniciar sesión en el panel de administración y empezar a construir de inmediato.