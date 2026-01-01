Implementá REDAXO en un clic.
CMS de PHP de código abierto flexible que les da a los desarrolladores control total sobre el código de salida del sitio web, tanto para sitios simples como para portales complejos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con REDAXO
REDAXO es un sistema de gestión de contenidos (CMS) PHP de código abierto, desarrollado desde 2004, que otorga a los desarrolladores control total sobre la salida del sitio web. A diferencia de los CMSs con opiniones preestablecidas que imponen una estructura HTML fija, REDAXO permite crear módulos personalizados que definen exactamente cómo se ingresa y se renderiza el contenido, desde páginas de aterrizaje mínimas hasta grandes portales multilingües.
Alojar REDAXO en tu propio VPS significa que sos dueño de tu contenido, datos y personalizaciones sin tarifas de plataforma ni restricciones de proveedor. Esta plantilla combina REDAXO con MariaDB 10.11 y auto-instala el CMS en el primer inicio, para que puedas iniciar sesión en el panel de administración y empezar a construir de inmediato.
Funciones principales de REDAXO
Módulos de contenido personalizados
Desarrolle módulos de contenido reutilizables que controlen exactamente cómo los editores ingresan datos y cómo esos datos se renderizan en HTML — sin ataduras a un framework.
Control total de salida
REDAXO no impone restricciones estructurales a tu marcado, permitiendo a los desarrolladores producir HTML limpio y semántico adaptado a cada proyecto.
Soporte para múltiples idiomas
Gestioná contenido en múltiples idiomas con soporte integrado para clang, lo que convierte a REDAXO en una opción natural para sitios web internacionales y regionales.
Ecosistema de complementos
Extendé REDAXO a través de un rico ecosistema de complementos de la comunidad que cubren la gestión de medios, SEO, formularios, autenticación y más.
Sistema de plantillas flexible
Definí plantillas de página y diseños reutilizables en PHP, dándoles a los desarrolladores front-end la libertad de estructurar los proyectos como mejor les parezca.
¿Por qué ejecutar REDAXO en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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