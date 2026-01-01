Gopeed es un gestor de descargas de alta velocidad y código abierto que acelera las transferencias dividiendo cada archivo en múltiples conexiones simultáneas. Es compatible con HTTP, HTTPS, BitTorrent y links magnet de forma nativa, y su sistema de extensiones te permite añadir soporte para sitios y protocolos adicionales. Desarrollado con un motor Go y una interfaz web limpia, Gopeed funciona igual en cualquier lugar y se gestiona completamente desde tu navegador.

Alojar Gopeed en tu VPS significa que las descargas se ejecutan con el ancho de banda del centro de datos y finalizan en segundo plano, independientemente de tu dispositivo o conexión local. Los archivos completados se almacenan en el servidor para su posterior recuperación, y mantenés el control total sobre tu historial de descargas y tus datos sin depender de extensiones de navegador o servicios de descarga comerciales.