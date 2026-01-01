Implementá Gopeed con instalación de 1 clic.
Gestor de descargas multiprotocolo de alta velocidad compatible con HTTP, BitTorrent y enlaces magnet desde cualquier navegador web.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Gopeed
Gopeed es un gestor de descargas de alta velocidad y código abierto que acelera las transferencias dividiendo cada archivo en múltiples conexiones simultáneas. Es compatible con HTTP, HTTPS, BitTorrent y links magnet de forma nativa, y su sistema de extensiones te permite añadir soporte para sitios y protocolos adicionales. Desarrollado con un motor Go y una interfaz web limpia, Gopeed funciona igual en cualquier lugar y se gestiona completamente desde tu navegador.
Alojar Gopeed en tu VPS significa que las descargas se ejecutan con el ancho de banda del centro de datos y finalizan en segundo plano, independientemente de tu dispositivo o conexión local. Los archivos completados se almacenan en el servidor para su posterior recuperación, y mantenés el control total sobre tu historial de descargas y tus datos sin depender de extensiones de navegador o servicios de descarga comerciales.
Funciones principales de Gopeed
Aceleración de Conexiones Múltiples
Divide cada descarga en múltiples conexiones paralelas para usar todo el ancho de banda disponible y terminar más rápido.
Compatibilidad multiprotocolo
Descargá a través de HTTP, HTTPS, BitTorrent y enlaces magnet desde una única interfaz unificada.
Sistema de Extensión
Instalá extensiones para agregar soporte para nuevos sitios, protocolos y comportamiento de descarga personalizado.
Gestión basada en navegador
Ponga en cola, monitoree y controle cada descarga desde cualquier dispositivo con un navegador web — no se requiere instalación de cliente.
Velocidades de descarga del centro de datos
Las descargas se ejecutan en tu VPS con el ancho de banda completo del servidor, liberando tu dispositivo local y tu conexión a internet.
¿Por qué ejecutar Gopeed en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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