Implementá Casdoor en una instalación de un clic.
Plataforma de gestión de identidades y accesos de código abierto con OAuth 2.0, OIDC y SAML para inicio de sesión único centralizado.
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Lo que podés crear con Casdoor
Casdoor es una plataforma de Gestión de Identidad y Acceso (IAM) open source que funciona como un servidor de autenticación centralizado para tus aplicaciones. Desarrollado con soporte nativo para OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML y LDAP, permite que cualquier aplicación delegue el inicio de sesión de usuarios a un único servicio de confianza, eliminando los sistemas de inicio de sesión por aplicación y brindando a los usuarios un único conjunto de credenciales en toda tu infraestructura.
Alojar Casdoor por tu cuenta mantiene las credenciales y los datos de sesión de tus usuarios completamente bajo tu control, sin precios por usuario ni dependencia de proveedor. La autenticación multifactor integrada, las integraciones de inicio de sesión social y los permisos detallados a través de Casbin lo convierten en una plataforma de identidad completa para equipos de cualquier tamaño.
Funciones principales de Casdoor
Protocolos SSO universales
La compatibilidad con OAuth 2.0, OpenID Connect y SAML permite que Casdoor actúe como proveedor de identidad para prácticamente cualquier aplicación de fábrica.
Autenticación multifactor
Aplicá TOTP, claves de hardware WebAuthn, códigos SMS o Face ID en todas las aplicaciones conectadas con políticas de MFA por aplicación.
Proveedores de inicio de sesión social
Los conectores integrados para GitHub, Google, Microsoft y docenas de otros proveedores permiten a los usuarios iniciar sesión con sus cuentas existentes.
Control de acceso granular
Las políticas ACL, RBAC y ABAC impulsadas por Casbin controlan exactamente qué usuarios y roles pueden acceder a qué recursos en toda tu infraestructura.
Soporte multi-organización
Gestioná múltiples organizaciones aisladas con grupos de usuarios, aplicaciones y políticas separados desde una única instancia de Casdoor.
¿Por qué ejecutar Casdoor en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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