Casdoor es una plataforma de Gestión de Identidad y Acceso (IAM) open source que funciona como un servidor de autenticación centralizado para tus aplicaciones. Desarrollado con soporte nativo para OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML y LDAP, permite que cualquier aplicación delegue el inicio de sesión de usuarios a un único servicio de confianza, eliminando los sistemas de inicio de sesión por aplicación y brindando a los usuarios un único conjunto de credenciales en toda tu infraestructura.

Alojar Casdoor por tu cuenta mantiene las credenciales y los datos de sesión de tus usuarios completamente bajo tu control, sin precios por usuario ni dependencia de proveedor. La autenticación multifactor integrada, las integraciones de inicio de sesión social y los permisos detallados a través de Casbin lo convierten en una plataforma de identidad completa para equipos de cualquier tamaño.