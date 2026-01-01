Implementá Homarr con 1 clic.
Dashboard de servidor moderno y personalizable para organizar y monitorear todos tus servicios autohospedados en un mismo lugar.
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Lo que podés crear con Homarr
Homarr es un panel elegante y de código abierto diseñado para darte una interfaz única para todas tus aplicaciones autoalojadas. En lugar de guardar en favoritos docenas de URLs de servicios, Homarr las presenta como mosaicos organizados con indicadores de estado en vivo, búsqueda y acciones rápidas, todo desde una sola página.
Implementar Homarr en tu propio VPS significa que tu panel se mantiene privado, carga instantáneamente en la red local y puede integrarse directamente con Docker para descubrir automáticamente los contenedores en ejecución y mostrar su estado de salud en tiempo real.
Funciones principales de Homarr
Organización de servicios
Agrupá aplicaciones en paneles y categorías personalizadas para que cada servicio esté a un solo clic de distancia.
Integración Docker
Detecta automáticamente los contenedores en ejecución y muestra su estado, salud y uso de recursos sin configuración manual.
Monitoreo de estado
Monitorear servicios a intervalos regulares y mostrar indicadores de estado en tiempo real (activo/inactivo) directamente en cada mosaico.
Diseño personalizable
El editor de cuadrícula de arrastrar y soltar te permite redimensionar, reordenar y personalizar los mosaicos para adaptarlos a tu flujo de trabajo.
Buscar y marcadores
Búsqueda instantánea en todos los servicios configurados y la web, con atajos de teclado para usuarios avanzados.
Soporte multiusuario
Creá cuentas separadas con permisos basados en roles para que cada miembro del equipo vea solo lo que necesita.
¿Por qué ejecutar Homarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
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