Implementá FMD con instalación en un clic.
Servidor de Encontrar mi dispositivo autohospedado y respetuoso con la privacidad para localizar, hacer sonar y borrar de forma remota tus teléfonos y tabletas Android.
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Lo que podés crear con FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) es una alternativa de código abierto y autoalojada a Buscar mi dispositivo de Google. Funciona en conjunto con la aplicación FMD para Android: tus teléfonos reportan su ubicación cifrada a tu propio servidor, al que accedés a través de una interfaz web limpia para localizar un dispositivo perdido o robado, hacerlo sonar, tomar una foto, bloquear la pantalla o activar un borrado remoto. Cada comando se enruta a través de tu propio servidor, por lo que ningún tercero ve dónde están tus dispositivos.
Debido a que lo alojás vos mismo en tu propio VPS, tu historial de ubicación y los datos de tu dispositivo nunca abandonan la infraestructura que controlás; no hay requisito de cuenta de Google ni dependencia de un proveedor. El cifrado de extremo a extremo mantiene los datos ilegibles incluso para el servidor, brindándote la tranquilidad de un servicio comercial de seguimiento de dispositivos sin sacrificar la privacidad.
Funciones principales de FMD (Find My Device)
Localizar dispositivos perdidos
Localizá la última posición GPS reportada de cualquier teléfono o tablet registrado directamente desde la interfaz web, incluso cuando el dispositivo esté fuera de alcance.
Comandos remotos
Activar un sonido fuerte, tomar una foto, bloquear la pantalla o borrar los datos de forma remota para proteger un dispositivo perdido o robado.
Cifrado de extremo a extremo
Los datos de ubicación se cifran en el dispositivo antes de que lleguen al servidor, así que nadie — ni siquiera el anfitrión — puede leer tu ubicación.
App complementaria de Android
Se empareja con la aplicación de Android de código abierto FMD para informar la ubicación y recibir comandos sin depender de los Servicios de Google Play.
Sin cuenta de Google
Reemplazá Google Encontrar mi Dispositivo con un servicio que controlás completamente, sin necesidad de una cuenta en la nube o dependencia de un proveedor.
¿Por qué ejecutar FMD (Find My Device) en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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