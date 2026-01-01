Implementá ImmuDB en un clic.
Base de datos inmutable, a prueba de manipulaciones, con verificación criptográfica para una integridad de datos auditable.
Elegí un plan VPS para ImmuDB
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ImmuDB
ImmuDB es una base de datos inmutable de código abierto escrita en Go que conserva el historial completo de todos los cambios de datos. Cada escritura se verifica criptográficamente, lo que hace imposible alterar o eliminar registros sin detección, brindándole una pista de auditoría a prueba de manipulaciones por diseño.
Desplegable como un servidor independiente, ImmuDB es compatible con modelos de datos de clave-valor, SQL y documentos, y viene con una consola web incorporada para explorar datos y administrar usuarios. El autoalojamiento le da control total sobre los registros de auditoría sensibles, los registros de cumplimiento y el historial de transacciones en su propia infraestructura sin dependencias externas.
Funciones principales de ImmuDB
Almacenamiento a prueba de manipulaciones
Cada registro está vinculado mediante hashes criptográficos, por lo que cualquier modificación o eliminación es inmediatamente detectable por clientes o auditores.
Soporte multimodelo
Consultá datos usando interfaces de clave-valor, SQL o documentos — todos compartiendo el mismo motor de almacenamiento inmutable sin migraciones de esquema entre modelos.
Consola web integrada
Una interfaz web integrada en el puerto 8080 te permite explorar bases de datos, ejecutar consultas SQL y gestionar usuarios sin instalar herramientas adicionales.
Verificación criptográfica
Los clientes pueden verificar de forma independiente la integridad de cualquier valor que lean utilizando pruebas de árbol de Merkle, eliminando la necesidad de confiar ciegamente en el servidor.
Historial de auditoría completo
Todas las versiones de cada clave se retienen permanentemente, lo que proporciona a los equipos de cumplimiento y a los auditores una cadena de custodia completa y verificable para cada punto de datos.
¿Por qué ejecutar ImmuDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.