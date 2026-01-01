ImmuDB es una base de datos inmutable de código abierto escrita en Go que conserva el historial completo de todos los cambios de datos. Cada escritura se verifica criptográficamente, lo que hace imposible alterar o eliminar registros sin detección, brindándole una pista de auditoría a prueba de manipulaciones por diseño.

Desplegable como un servidor independiente, ImmuDB es compatible con modelos de datos de clave-valor, SQL y documentos, y viene con una consola web incorporada para explorar datos y administrar usuarios. El autoalojamiento le da control total sobre los registros de auditoría sensibles, los registros de cumplimiento y el historial de transacciones en su propia infraestructura sin dependencias externas.