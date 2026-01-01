Implementá Yucca en un clic.
NVR autoalojado para cámaras IP con detección de movimiento, soporte RTSP/ONVIF y una interfaz web para ver imágenes en vivo y grabadas.
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Lo que podés crear con Yucca
Yucca es un grabador de video en red (NVR) autoalojado diseñado para gestionar cámaras IP a cualquier escala, desde unas pocas cámaras de seguridad domésticas hasta miles de transmisiones empresariales. Es compatible con RTSP, ONVIF y protocolos comunes de cámaras IP, ofreciendo visualización en vivo, grabación y reproducción a través de una interfaz web y una aplicación de Android.
Alojar Yucca en un VPS mantiene todas las grabaciones de la cámara dentro de tu infraestructura sin tarifas de almacenamiento en la nube ni acceso de terceros. La detección de movimiento con alertas por correo electrónico, las métricas de Prometheus para monitoreo y una arquitectura escalable lo convierten en una solución de vigilancia práctica para seguridad del hogar, monitoreo minorista y entornos de pequeñas empresas.
Funciones principales de Yucca
Soporte para RTSP y ONVIF
Conectá cualquier cámara IP que utilice los protocolos RTSP u ONVIF, cubriendo la gran mayoría de cámaras de consumo y profesionales.
Detección de movimiento
Activar grabaciones y alertas por correo electrónico automáticamente cuando se detecta movimiento en las zonas de la cámara, reduciendo el almacenamiento y el ruido.
Reproducción en vivo y grabada
Vea transmisiones de cámaras en vivo y revise las grabaciones a través de la interfaz web o la aplicación complementaria para Android.
Arquitectura escalable
Yucca escala desde un puñado de cámaras domésticas hasta miles de transmisiones simultáneas sin cambios arquitectónicos.
Métricas de Prometheus
Exportar métricas de grabación y estado de la transmisión a Prometheus para su integración con paneles de monitoreo existentes.
¿Por qué ejecutar Yucca en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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