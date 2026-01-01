Implementar nueva API en un clic.
Pasarela LLM unificada para gestionar múltiples proveedores de IA con seguimiento de uso, control de acceso y balanceo de carga.
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Lo que podés crear con New API
New API es un gateway LLM de código abierto que brinda un único punto de acceso para OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini y docenas de otros proveedores de IA. Centraliza la gestión de claves de API, aplica cuotas de uso, rastrea los costos por usuario o equipo, y habilita el failover y el balanceo de carga entre proveedores — todo a través de un panel web.
Alojar New API en tu VPS mantiene las credenciales de IA sensibles y los datos de uso bajo tu control, elimina las tarifas de gateway por solicitud, y te da la flexibilidad de agregar o intercambiar proveedores sin cambiar el código de tu aplicación.
Funciones principales de New API
Portal Unificado del Proveedor
Enrutá las solicitudes a OpenAI, Claude, Gemini y otros LLM a través de un único endpoint, cambiando de proveedores sin modificar el código de tu aplicación.
Seguimiento de uso y Cuotas
Monitoreá el consumo de tokens y los costos por usuario, equipo o proyecto, y establecé límites estrictos para evitar gastos inesperados en IA en toda tu organización.
Balanceo de Carga y Conmutación por Error
Distribuir solicitudes a través de múltiples canales de proveedores y recurrir automáticamente a alternativas cuando un proveedor no esté disponible, maximizando el tiempo de actividad.
Control de Acceso Basado en Tokens
Emití tokens de API a equipos y aplicaciones sin exponer tus credenciales reales de proveedor, manteniendo los secretos centralizados y revocables en cualquier momento.
Panel web
Administre canales, usuarios y cuotas a través de una interfaz web integrada con registros de uso en tiempo real y análisis de consumo.
¿Por qué ejecutar New API en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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