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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con RosarioSIS

RosarioSIS es un Sistema de Información Estudiantil gratuito y de código abierto, diseñado para escuelas, distritos escolares y centros de capacitación que necesitan gestionar el ciclo de vida completo del estudiante en un solo lugar. Cubre admisiones, programación de clases, informes de calificaciones, asistencia, disciplina, facturación, servicio de comedor y más de una docena de otros módulos — todo accesible desde una interfaz web responsiva que funciona en teléfonos, tabletas y computadoras de escritorio.

Alojar RosarioSIS en tu propio VPS mantiene los registros sensibles de estudiantes, calificaciones y datos financieros bajo tu control directo, sin tarifas por estudiante ni dependencia de un proveedor de la nube. La implementación incluye PostgreSQL y viene preconfigurada con etiquetas Traefik para el enrutamiento HTTPS automático.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de RosarioSIS

Calificaciones y boletas

Seguí las tareas, los cálculos de calificaciones ponderadas, los períodos de evaluación, y generá boletines de calificaciones e historiales académicos imprimibles directamente desde el sistema.

Seguimiento de asistencia

Registrar la asistencia diaria y por curso con códigos personalizados, luego generar informes de ausencias y notificar a los padres automáticamente por correo electrónico.

Programación y rotación

Crear horarios maestros, gestionar solicitudes de cursos y asignar estudiantes a secciones con detección de conflictos y restricciones de aulas y profesores.

Facturación y gastronomía

Gestioná las cuotas escolares, facturas, pagos y planes de comida de la cantina con saldos de cuenta por alumno y resúmenes imprimibles.

Portales para padres y estudiantes

Dales a las familias sus propios accesos para ver calificaciones, horarios, asistencia y tareas sin exponer los flujos de trabajo del personal administrativo.

Multilingüe y modular

Disponible en inglés, español, francés y más, con plugins opcionales para evaluaciones en línea, transcripciones y creadores de informes personalizados.

¿Por qué ejecutar RosarioSIS en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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