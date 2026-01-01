RosarioSIS es un Sistema de Información Estudiantil gratuito y de código abierto, diseñado para escuelas, distritos escolares y centros de capacitación que necesitan gestionar el ciclo de vida completo del estudiante en un solo lugar. Cubre admisiones, programación de clases, informes de calificaciones, asistencia, disciplina, facturación, servicio de comedor y más de una docena de otros módulos — todo accesible desde una interfaz web responsiva que funciona en teléfonos, tabletas y computadoras de escritorio.

Alojar RosarioSIS en tu propio VPS mantiene los registros sensibles de estudiantes, calificaciones y datos financieros bajo tu control directo, sin tarifas por estudiante ni dependencia de un proveedor de la nube. La implementación incluye PostgreSQL y viene preconfigurada con etiquetas Traefik para el enrutamiento HTTPS automático.