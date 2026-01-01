Implementá RosarioSIS en un clic.
Sistema de información estudiantil de código abierto para gestionar notas, horarios, asistencia, facturación y servicio de comedor.
Elegí un plan VPS para RosarioSIS
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con RosarioSIS
RosarioSIS es un Sistema de Información Estudiantil gratuito y de código abierto, diseñado para escuelas, distritos escolares y centros de capacitación que necesitan gestionar el ciclo de vida completo del estudiante en un solo lugar. Cubre admisiones, programación de clases, informes de calificaciones, asistencia, disciplina, facturación, servicio de comedor y más de una docena de otros módulos — todo accesible desde una interfaz web responsiva que funciona en teléfonos, tabletas y computadoras de escritorio.
Alojar RosarioSIS en tu propio VPS mantiene los registros sensibles de estudiantes, calificaciones y datos financieros bajo tu control directo, sin tarifas por estudiante ni dependencia de un proveedor de la nube. La implementación incluye PostgreSQL y viene preconfigurada con etiquetas Traefik para el enrutamiento HTTPS automático.
Funciones principales de RosarioSIS
Calificaciones y boletas
Seguí las tareas, los cálculos de calificaciones ponderadas, los períodos de evaluación, y generá boletines de calificaciones e historiales académicos imprimibles directamente desde el sistema.
Seguimiento de asistencia
Registrar la asistencia diaria y por curso con códigos personalizados, luego generar informes de ausencias y notificar a los padres automáticamente por correo electrónico.
Programación y rotación
Crear horarios maestros, gestionar solicitudes de cursos y asignar estudiantes a secciones con detección de conflictos y restricciones de aulas y profesores.
Facturación y gastronomía
Gestioná las cuotas escolares, facturas, pagos y planes de comida de la cantina con saldos de cuenta por alumno y resúmenes imprimibles.
Portales para padres y estudiantes
Dales a las familias sus propios accesos para ver calificaciones, horarios, asistencia y tareas sin exponer los flujos de trabajo del personal administrativo.
Multilingüe y modular
Disponible en inglés, español, francés y más, con plugins opcionales para evaluaciones en línea, transcripciones y creadores de informes personalizados.
¿Por qué ejecutar RosarioSIS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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