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Lo que podés crear con Damselfly

Damselfly es una aplicación de gestión de fotografías basada en servidor, diseñada para bibliotecas muy grandes. Indexa una carpeta de imágenes de nivel superior, crea miniaturas en segundo plano y te permite buscar entre etiquetas de palabras clave IPTC, nombres de carpetas, metadatos EXIF, caras y objetos detectados a través de una interfaz de usuario rápida de Blazor WebAssembly. El reconocimiento facial y la detección de objetos se ejecutan localmente y sin conexión, sin dependencia de SaaS.

Autoalojar Damselfly en tu propio VPS mantiene los metadatos de las fotos, los vectores faciales y la estructura de la biblioteca dentro de la infraestructura que controlás, en lugar de un servicio de fotos público. La plataforma maneja más de 500.000 catálogos de imágenes con búsquedas en menos de un segundo, admite cuentas multiusuario con derechos basados en roles y se combina con el cliente de escritorio Damselfly para flujos de trabajo de edición con sincronización a laptop.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Damselfly

Reconocimiento facial local

Realiza detección y reconocimiento facial completamente en el servidor sin dependencia de API de terceros, agrupando fotos por personas reconocidas para flujos de trabajo de exploración por persona.

Detección de objetos

Identifica objetos, escenas y colores de imágenes en tu biblioteca para que una búsqueda de "perro" o "playa" devuelva fotos coincidentes incluso sin etiquetado manual.

Etiquetado de palabras clave IPTC

Actualizaciones rápidas y no destructivas de palabras clave EXIF/IPTC a través de ExifTool — Los JPEGs no se recodifican cuando cambian las etiquetas, preservando la calidad original.

Búsqueda de metadatos de texto completo

Búsqueda en menos de un segundo entre cientos de miles de imágenes por etiqueta, carpeta, nombre de archivo, cámara, lente, rango de fechas, orientación y más.

Canasta de selección

Guardar imágenes de los resultados de búsqueda en una cesta persistente, luego descargarlas, exportarlas con marcas de agua o sincronizarlas con un escritorio con el cliente Damselfly.

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