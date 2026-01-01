Implementá Misskey en un clic.
Plataforma de redes sociales federada de código abierto que conecta a tu comunidad con el fediverso global a través de ActivityPub.
Elegí un plan VPS para Misskey
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Misskey
Misskey es una plataforma de redes sociales de código abierto y con muchas funciones, creada para el fediverso. Utilizando el protocolo ActivityPub, tu instancia de Misskey se federa con Mastodon, Pleroma y miles de otros servidores del fediverso, lo que les da a tus usuarios acceso a un grafo social global mientras mantienen todos los datos en tu propia infraestructura.
A diferencia de las grandes plataformas centralizadas, Misskey prioriza el control de la comunidad: vos establecés las reglas, las políticas de moderación y quién puede unirse. El autoalojamiento en un VPS significa que no hay manipulación algorítmica, ni recolección de datos, ni riesgo de que la plataforma desaparezca a tu alrededor.
Funciones principales de Misskey
Federación de ActivityPub
Tu instancia se conecta a más de 10.000 servidores de fediverso para que los usuarios puedan seguir e interactuar con cuentas en Mastodon, Pleroma y otras plataformas sin salir de tu instancia.
Reacciones de Emoji Personalizadas
Reaccioná a cualquier publicación con cualquier emoji — incluyendo los personalizados que subas — yendo mucho más allá de los "me gusta" de un solo botón de la mayoría de las plataformas.
Unidad multimedia integrada
Cada usuario cuenta con una unidad multimedia personal para subir, organizar y reutilizar archivos e imágenes en todas sus publicaciones sin tener que volver a subirlos.
Sistema de Plugins y Temas
Extendé Misskey con plugins potenciados por AiScript y aplicá temas personalizados para personalizar profundamente la interfaz para tu comunidad.
Visibilidad flexible de la nota
Cada publicación puede configurarse como pública, en la línea de tiempo de inicio, solo para seguidores o como mensaje directo — lo que les da a los usuarios un control granular sobre quién ve qué.
¿Por qué ejecutar Misskey en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de preguntas y respuestas de código abierto para compartir el conocimiento del equipo y construir una comunidad