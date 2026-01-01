Usertour es una plataforma de código abierto para el onboarding de usuarios y el engagement de producto que permite a los equipos de producto crear recorridos dentro de la app, checklists, encuestas y lanzadores directamente en su aplicación web, sin cuellos de botella de ingeniería para cada nuevo flujo. Es una alternativa autoalojada a Appcues, Userpilot y Userflow, que te da control total sobre los datos de onboarding de usuarios y elimina el precio por MAU.

Alojar Usertour en tu propio VPS significa que los datos de comportamiento del usuario y las analíticas de onboarding permanecen en tu infraestructura. Evitás el seguimiento de terceros de tus usuarios, cumplís con los requisitos de residencia de datos y nunca te encontrás con una barrera de precios a medida que tu base de usuarios crece. El soporte multi-entorno te permite probar flujos de forma segura en staging antes de promocionarlos a producción.