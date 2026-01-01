Implementación de Usertour en un clic.
Plataforma de incorporación de usuarios autohospedada para crear recorridos de productos dentro de la aplicación, listas de verificación y encuestas sin proveedores externos.
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Lo que podés crear con Usertour
Usertour es una plataforma de código abierto para el onboarding de usuarios y el engagement de producto que permite a los equipos de producto crear recorridos dentro de la app, checklists, encuestas y lanzadores directamente en su aplicación web, sin cuellos de botella de ingeniería para cada nuevo flujo. Es una alternativa autoalojada a Appcues, Userpilot y Userflow, que te da control total sobre los datos de onboarding de usuarios y elimina el precio por MAU.
Alojar Usertour en tu propio VPS significa que los datos de comportamiento del usuario y las analíticas de onboarding permanecen en tu infraestructura. Evitás el seguimiento de terceros de tus usuarios, cumplís con los requisitos de residencia de datos y nunca te encontrás con una barrera de precios a medida que tu base de usuarios crece. El soporte multi-entorno te permite probar flujos de forma segura en staging antes de promocionarlos a producción.
Funciones principales de Usertour
Recorridos del producto en la aplicación
Creá tutoriales interactivos paso a paso que guíen a los usuarios nuevos a su primer momento de valor sin escribir código para cada flujo.
Listas de verificación de inducción
Creá listas de verificación basadas en tareas que destaquen las funcionalidades clave y hagan un seguimiento del progreso de cada usuario a lo largo del proceso de incorporación.
Segmentación Avanzada de Usuarios
Segmentá a los usuarios por atributos y eventos personalizados para mostrar el flujo adecuado al usuario indicado en el momento justo.
Analítica de flujo
Monitoreá las vistas, las finalizaciones y las tasas de abandono de cada flujo para identificar exactamente dónde los usuarios abandonan.
Compatibilidad multi-entorno
Mantener entornos de producción y de staging separados para que los flujos puedan probarse a fondo antes de llegar a los usuarios reales.
Encuestas en la aplicación
Recopilá feedback contextual con encuestas activadas por acciones específicas del usuario, eventos de finalización o reglas basadas en el tiempo.
¿Por qué ejecutar Usertour en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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