Implementá Mautic en un clic.
Plataforma de automatización de marketing de código abierto para campañas de email, calificación de leads y engagement con el cliente multicanal.
Elegí un plan VPS para Mautic
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Mautic
Mautic es una plataforma de automatización de marketing de código abierto que brinda a las empresas control total sobre sus campañas, datos de contacto y recorridos del cliente. A diferencia de las herramientas de marketing SaaS que cobran por contacto, Mautic se ejecuta en tu propia infraestructura — sin tarifas de plataforma recurrentes, sin compartir datos con terceros y sin dependencia de proveedores.
Alojar Mautic en un VPS mantiene tus datos de clientes bajo tu control directo — algo crítico para los requisitos de GDPR y soberanía de datos. Sin precios por contacto, podés escalar tus operaciones de marketing sin penalizaciones de costos, mientras conservás la propiedad total de cada correo electrónico, campaña e interacción con el lead.
Funciones principales de Mautic
Automatización de campañas de email
Creá campañas de goteo automatizadas y emails masivos con un editor de arrastrar y soltar, personalización dinámica de contenido y pruebas A/B.
Puntuación y seguimiento de leads
Calificar contactos basado en visitas a la página, aperturas de correo electrónico, envíos de formularios y eventos personalizados para priorizar el seguimiento en el momento justo.
Constructor visual de campañas
Diseñe recorridos de clientes complejos y de varios pasos con un editor de flujo de trabajo basado en lienzo que conecta condiciones, acciones y decisiones.
Segmentación de contactos
Segmentá contactos dinámicamente usando datos de comportamiento, demografía y campos personalizados para dirigirte a la audiencia adecuada en cada campaña.
Alcance multicanal
Llegá a tus contactos a través de email, SMS, notificaciones push y notificaciones web desde una única plataforma con seguimiento unificado de la interacción.
¿Por qué ejecutar Mautic en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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