Mautic es una plataforma de automatización de marketing de código abierto que brinda a las empresas control total sobre sus campañas, datos de contacto y recorridos del cliente. A diferencia de las herramientas de marketing SaaS que cobran por contacto, Mautic se ejecuta en tu propia infraestructura — sin tarifas de plataforma recurrentes, sin compartir datos con terceros y sin dependencia de proveedores.

Alojar Mautic en un VPS mantiene tus datos de clientes bajo tu control directo — algo crítico para los requisitos de GDPR y soberanía de datos. Sin precios por contacto, podés escalar tus operaciones de marketing sin penalizaciones de costos, mientras conservás la propiedad total de cada correo electrónico, campaña e interacción con el lead.