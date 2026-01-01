Implementá pgBackWeb con instalación en un clic.
Interfaz web de código abierto para programar y monitorear backups de PostgreSQL en múltiples bases de datos y destinos de almacenamiento.
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Lo que podés crear con pgBackWeb
pgBackWeb es un gestor de backups de PostgreSQL de código abierto con una interfaz web para programar, ejecutar y monitorear tareas de backup en múltiples bases de datos y destinos de almacenamiento. A diferencia de las herramientas de línea de comandos que requieren conocimientos de scripting de shell, pgBackWeb te permite configurar programaciones, políticas de retención y destinos de almacenamiento completamente a través de un navegador.
Alojar pgBackWeb en tu propio VPS mantiene tu configuración de backup y las credenciales de la base de datos bajo tu control total. Todas las credenciales almacenadas se cifran usando una clave que vos proporcionás, y los backups se guardan en un almacenamiento de tu propiedad — ya sea un disco local o un almacenamiento de objetos compatible con S3 que vos configurás.
Funciones principales de pgBackWeb
Soporte para múltiples bases de datos
Conectá y programá copias de seguridad para múltiples bases de datos PostgreSQL desde un único panel de control sin archivos de configuración separados por base de datos.
Almacenamiento compatible con S3
Enviar copias de seguridad a AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, o cualquier endpoint compatible con S3 junto con el almacenamiento local.
Trabajos de copia de seguridad programados
Defina programaciones de backup recurrentes con políticas de retención configurables para eliminar automáticamente los archivos antiguos y controlar los costos de almacenamiento.
Credenciales encriptadas
Todas las contraseñas de la base de datos y las claves de acceso al almacenamiento están cifradas en reposo utilizando una clave privada que usted controla — nunca se almacenan en texto plano.
Seguimiento del historial de respaldo
Cada ejecución de respaldo se registra con el estado, la duración y el tamaño del archivo para que sepas inmediatamente cuándo falla un trabajo.
¿Por qué ejecutar pgBackWeb en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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