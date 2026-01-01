pgBackWeb es un gestor de backups de PostgreSQL de código abierto con una interfaz web para programar, ejecutar y monitorear tareas de backup en múltiples bases de datos y destinos de almacenamiento. A diferencia de las herramientas de línea de comandos que requieren conocimientos de scripting de shell, pgBackWeb te permite configurar programaciones, políticas de retención y destinos de almacenamiento completamente a través de un navegador.

Alojar pgBackWeb en tu propio VPS mantiene tu configuración de backup y las credenciales de la base de datos bajo tu control total. Todas las credenciales almacenadas se cifran usando una clave que vos proporcionás, y los backups se guardan en un almacenamiento de tu propiedad — ya sea un disco local o un almacenamiento de objetos compatible con S3 que vos configurás.