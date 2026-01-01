Hasta un 69% de descuento en Mini QR

Implementá Mini QR en un clic.

Generador de códigos QR autohospedado con colores, estilos personalizados y exportación a PNG, SVG o ASCII.

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VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Mini QR

Mini QR es un generador de códigos QR autoalojado, desarrollado con Vue 3. Va más allá de los códigos básicos en blanco y negro: podés personalizar patrones de puntos, estilos de esquinas, colores y marcos, y luego exportar el resultado como PNG, JPG, SVG o texto ASCII. Un escáner integrado acepta entradas de cámara o cargas de imágenes, y un modo por lotes genera múltiples códigos a partir de un archivo CSV en una sola pasada.

Alojar Mini QR por tu cuenta significa que tus datos QR —URLs, vCards, credenciales de WiFi o cualquier carga útil personalizada— nunca pasan por un servicio de terceros. La aplicación no tiene base de datos ni cuentas, por lo que no hay nada que gestionar después de la implementación.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Mini QR

Estilo QR personalizado

Ajustá los patrones de puntos, las formas de las esquinas, los colores y los elementos del marco para que coincidan con cualquier marca o estética — mucho más allá de los códigos estándar en blanco y negro.

Múltiples formatos de exportación

Descargá los códigos terminados como PNG, JPG, SVG o texto ASCII/Unicode, manteniendo la salida compatible con cualquier caso de uso posterior.

Escáner QR integrado

Escaneá códigos QR directamente en el navegador a través de la cámara o subiendo una imagen — no se necesita ninguna aplicación o plugin aparte.

Generación por lotes de CSV

Subí un archivo CSV para generar múltiples códigos QR de una sola vez, útil para etiquetas de productos, entradas de eventos o impresión de tarjetas de contacto.

Plantillas de datos

Los formularios de entrada predefinidos para URLs, correos electrónicos, vCards, credenciales de WiFi y otros formatos comunes hacen que la codificación de datos estructurados sea rápida y sin errores.

¿Por qué ejecutar Mini QR en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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