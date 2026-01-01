Implementá Mini QR en un clic.
Generador de códigos QR autohospedado con colores, estilos personalizados y exportación a PNG, SVG o ASCII.
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Lo que podés crear con Mini QR
Mini QR es un generador de códigos QR autoalojado, desarrollado con Vue 3. Va más allá de los códigos básicos en blanco y negro: podés personalizar patrones de puntos, estilos de esquinas, colores y marcos, y luego exportar el resultado como PNG, JPG, SVG o texto ASCII. Un escáner integrado acepta entradas de cámara o cargas de imágenes, y un modo por lotes genera múltiples códigos a partir de un archivo CSV en una sola pasada.
Alojar Mini QR por tu cuenta significa que tus datos QR —URLs, vCards, credenciales de WiFi o cualquier carga útil personalizada— nunca pasan por un servicio de terceros. La aplicación no tiene base de datos ni cuentas, por lo que no hay nada que gestionar después de la implementación.
Funciones principales de Mini QR
Estilo QR personalizado
Ajustá los patrones de puntos, las formas de las esquinas, los colores y los elementos del marco para que coincidan con cualquier marca o estética — mucho más allá de los códigos estándar en blanco y negro.
Múltiples formatos de exportación
Descargá los códigos terminados como PNG, JPG, SVG o texto ASCII/Unicode, manteniendo la salida compatible con cualquier caso de uso posterior.
Escáner QR integrado
Escaneá códigos QR directamente en el navegador a través de la cámara o subiendo una imagen — no se necesita ninguna aplicación o plugin aparte.
Generación por lotes de CSV
Subí un archivo CSV para generar múltiples códigos QR de una sola vez, útil para etiquetas de productos, entradas de eventos o impresión de tarjetas de contacto.
Plantillas de datos
Los formularios de entrada predefinidos para URLs, correos electrónicos, vCards, credenciales de WiFi y otros formatos comunes hacen que la codificación de datos estructurados sea rápida y sin errores.
¿Por qué ejecutar Mini QR en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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