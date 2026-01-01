Implementá Krayin CRM en un clic.
CRM de Laravel de código abierto para gestionar clientes potenciales, contactos, embudos de venta y relaciones con los clientes de principio a fin.
Elegí un plan VPS para Krayin CRM
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.
Podés pagar en hasta 12 cuotas
Lo que podés crear con Krayin CRM
Krayin CRM es un framework de gestión de relaciones con clientes (CRM) gratuito y de código abierto, construido sobre Laravel y Vue.js. Ofrece a los equipos de ventas un entorno de trabajo completo para el ciclo de vida del cliente —desde la captura y calificación de leads hasta el seguimiento de la cartera de ventas, la generación de presupuestos y la actividad post-venta— sin licencias por usuario ni dependencia de un proveedor.
Alojar Krayin en tu propio VPS mantiene cada lead, contacto, intercambio de correos electrónicos y cifra de ingresos dentro de la infraestructura que controlas, y permite a los desarrolladores extender el CRM a través de paquetes de Laravel, atributos personalizados y APIs REST para adaptarse a la forma en que tu equipo realmente vende.
Funciones principales de Krayin CRM
Embudos de ventas visuales
Arrastrá los leads a través de etapas Kanban personalizables para que los representantes y gerentes siempre vean el estado de los negocios de un vistazo.
Gestión de leads
Capturá leads de formularios web, asigná responsables, calificá por fuente y convertí prospectos calificados en cuentas y cotizaciones.
Atributos personalizados
Agregá campos personalizados a prospectos, contactos, organizaciones y cotizaciones sin tocar código, adaptando el CRM a tu proceso de ventas.
Cotizaciones y productos
Generar cotizaciones de marca desde un catálogo de productos integrado con reglas de impuestos y descuentos, y luego hacerles seguimiento hasta el cierre exitoso.
Email y actividades
Registrá llamadas, reuniones y correos electrónicos contra cualquier registro, con vistas de calendario y recordatorios de seguimiento para mantener los negocios en marcha.
Formularios web y APIs
Publicá formularios web incrustables para la captura de leads y usá la API REST para sincronizar datos con tu pila de marketing existente.
¿Por qué ejecutar Krayin CRM en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Ubicación de servidor recomendada:
Verificando...
Lanzamiento local, crecimiento global
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
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