Krayin CRM es un framework de gestión de relaciones con clientes (CRM) gratuito y de código abierto, construido sobre Laravel y Vue.js. Ofrece a los equipos de ventas un entorno de trabajo completo para el ciclo de vida del cliente —desde la captura y calificación de leads hasta el seguimiento de la cartera de ventas, la generación de presupuestos y la actividad post-venta— sin licencias por usuario ni dependencia de un proveedor.

Alojar Krayin en tu propio VPS mantiene cada lead, contacto, intercambio de correos electrónicos y cifra de ingresos dentro de la infraestructura que controlas, y permite a los desarrolladores extender el CRM a través de paquetes de Laravel, atributos personalizados y APIs REST para adaptarse a la forma en que tu equipo realmente vende.