Implementá DumbPad en un clic.
Bloc de notas compartido autoalojado ridículamente simple con colaboración en tiempo real, vista previa de Markdown, búsqueda difusa y protección opcional con PIN.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con DumbPad
DumbPad es una aplicación de bloc de notas deliberadamente minimalista y autoalojada de DumbWare.io, construida bajo la idea de que el texto compartido rápidamente rara vez necesita cuentas, bases de datos o cualquiera de las complejidades que vienen con las suites de colaboración completas. Los blocs de notas se almacenan como archivos planos en el disco, lo que hace que las copias de seguridad sean una copia de un solo archivo y las migraciones sean triviales.
Múltiples usuarios pueden editar el mismo pad en tiempo real, buscar en los blocs de notas con coincidencia difusa y previsualizar markdown con alertas, tablas y bloques de código con sintaxis resaltada al estilo GitHub. La protección opcional con PIN de 4 a 10 dígitos asegura el acceso en servidores compartidos, mientras que el soporte para Progressive Web App te permite instalar DumbPad en cualquier dispositivo para acceso sin conexión. El autoalojamiento en un VPS mantiene tus notas privadas, disponibles desde cualquier navegador y libres de cambios de servicios de terceros.
Funciones principales de DumbPad
Colaboración en tiempo real
Múltiples usuarios pueden editar el mismo bloc de notas simultáneamente con los cambios sincronizados en todos los navegadores conectados.
Markdown con vistas previas
Renderizar bloques de alerta estilo GitHub, tablas extendidas, código con resaltado de sintaxis y detalles desplegables directamente dentro del editor.
Búsqueda difusa
Encontrá cualquier bloc de notas al instante buscando tanto en los nombres de archivo como en el contenido completo de los archivos con una coincidencia difusa flexible.
Protección de PIN opcional
Establecé un PIN de 4 a 10 dígitos para restringir el acceso en servidores compartidos sin forzar un sistema completo de cuentas o gestión de usuarios.
No hace falta base de datos
Los blocs de notas se guardan como archivos planos en el disco — las copias de seguridad son una copia de un solo archivo y las migraciones tardan segundos, sin esquemas de los que preocuparse.
App web progresiva
Instalá DumbPad en teléfonos, tablets o computadoras de escritorio para acceder sin conexión sin tener que abrir una pestaña del navegador cada vez.
¿Por qué ejecutar DumbPad en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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