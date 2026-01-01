Hasta un 69% de descuento en DumbPad

Implementá DumbPad en un clic.

Bloc de notas compartido autoalojado ridículamente simple con colaboración en tiempo real, vista previa de Markdown, búsqueda difusa y protección opcional con PIN.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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30 días de garantía de devolución
Implementá DumbPad en un clic.

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66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con DumbPad

DumbPad es una aplicación de bloc de notas deliberadamente minimalista y autoalojada de DumbWare.io, construida bajo la idea de que el texto compartido rápidamente rara vez necesita cuentas, bases de datos o cualquiera de las complejidades que vienen con las suites de colaboración completas. Los blocs de notas se almacenan como archivos planos en el disco, lo que hace que las copias de seguridad sean una copia de un solo archivo y las migraciones sean triviales.

Múltiples usuarios pueden editar el mismo pad en tiempo real, buscar en los blocs de notas con coincidencia difusa y previsualizar markdown con alertas, tablas y bloques de código con sintaxis resaltada al estilo GitHub. La protección opcional con PIN de 4 a 10 dígitos asegura el acceso en servidores compartidos, mientras que el soporte para Progressive Web App te permite instalar DumbPad en cualquier dispositivo para acceso sin conexión. El autoalojamiento en un VPS mantiene tus notas privadas, disponibles desde cualquier navegador y libres de cambios de servicios de terceros.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de DumbPad

Colaboración en tiempo real

Múltiples usuarios pueden editar el mismo bloc de notas simultáneamente con los cambios sincronizados en todos los navegadores conectados.

Markdown con vistas previas

Renderizar bloques de alerta estilo GitHub, tablas extendidas, código con resaltado de sintaxis y detalles desplegables directamente dentro del editor.

Búsqueda difusa

Encontrá cualquier bloc de notas al instante buscando tanto en los nombres de archivo como en el contenido completo de los archivos con una coincidencia difusa flexible.

Protección de PIN opcional

Establecé un PIN de 4 a 10 dígitos para restringir el acceso en servidores compartidos sin forzar un sistema completo de cuentas o gestión de usuarios.

No hace falta base de datos

Los blocs de notas se guardan como archivos planos en el disco — las copias de seguridad son una copia de un solo archivo y las migraciones tardan segundos, sin esquemas de los que preocuparse.

App web progresiva

Instalá DumbPad en teléfonos, tablets o computadoras de escritorio para acceder sin conexión sin tener que abrir una pestaña del navegador cada vez.

¿Por qué ejecutar DumbPad en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

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30 días de garantía de devolución

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

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