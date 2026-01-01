Zenfeed es un centro de información de IA de código abierto que combina un lector RSS clásico con un secretario LLM personal. En lugar de ahogarse en feeds sin procesar, cada artículo pasa por un pipeline configurable que resume el contenido, lo clasifica con prompts personalizados y lo incrusta en un índice semántico que se puede consultar en lenguaje natural. Las reglas de seguimiento convierten temas arbitrarios en tareas recurrentes que entregan informes programados, resúmenes de monitoreo o notificaciones de webhook cuando aparece contenido coincidente.

Alojar Zenfeed en tu propio VPS mantiene tu lista de suscripciones, historial de lectura y tu clave API de LLM en una infraestructura que controlás. La plantilla incluye la interfaz de usuario web, el motor de Zenfeed con almacenamiento persistente y una instancia privada de RSSHub para que puedas suscribirte a miles de fuentes que no exponen feeds RSS nativos.