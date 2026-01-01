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Lo que podés crear con Zenfeed

Zenfeed es un centro de información de IA de código abierto que combina un lector RSS clásico con un secretario LLM personal. En lugar de ahogarse en feeds sin procesar, cada artículo pasa por un pipeline configurable que resume el contenido, lo clasifica con prompts personalizados y lo incrusta en un índice semántico que se puede consultar en lenguaje natural. Las reglas de seguimiento convierten temas arbitrarios en tareas recurrentes que entregan informes programados, resúmenes de monitoreo o notificaciones de webhook cuando aparece contenido coincidente.

Alojar Zenfeed en tu propio VPS mantiene tu lista de suscripciones, historial de lectura y tu clave API de LLM en una infraestructura que controlás. La plantilla incluye la interfaz de usuario web, el motor de Zenfeed con almacenamiento persistente y una instancia privada de RSSHub para que puedas suscribirte a miles de fuentes que no exponen feeds RSS nativos.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Zenfeed

Resúmenes con IA

Cada artículo pasa por un LLM que produce un resumen conciso para que puedas escanear docenas de fuentes en minutos en lugar de horas.

Búsqueda semántica

Un índice de incrustación te permite consultar tu historial de lectura en lenguaje natural y mostrar historias relacionadas a través de feeds y el tiempo.

Reuniones informativas programadas

Configure trabajos recurrentes que compilen resúmenes diarios o semanales de lo que más importa y los entreguen por correo electrónico o webhook.

Monitoreo de temas

Definí reglas de seguimiento con avisos personalizados que activan notificaciones cada vez que nuevos artículos coincidan con un tema, una empresa o una palabra clave.

RSSHub incluido

Una instancia de RSSHub integrada convierte miles de sitios sin feeds nativos en suscripciones que podés canalizar a través del pipeline de IA.

Abrir servidor MCP

Actúa como un servidor de Protocolo de Contexto de Modelo para que clientes de IA como Cherry Studio puedan chatear directamente con tu biblioteca de feeds personal.

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