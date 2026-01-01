Implementá Zenfeed con instalación en 1 clic.
Un centro RSS impulsado por IA que resume, busca semánticamente y enruta tus feeds en alertas y resúmenes accionables.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Zenfeed
Zenfeed es un centro de información de IA de código abierto que combina un lector RSS clásico con un secretario LLM personal. En lugar de ahogarse en feeds sin procesar, cada artículo pasa por un pipeline configurable que resume el contenido, lo clasifica con prompts personalizados y lo incrusta en un índice semántico que se puede consultar en lenguaje natural. Las reglas de seguimiento convierten temas arbitrarios en tareas recurrentes que entregan informes programados, resúmenes de monitoreo o notificaciones de webhook cuando aparece contenido coincidente.
Alojar Zenfeed en tu propio VPS mantiene tu lista de suscripciones, historial de lectura y tu clave API de LLM en una infraestructura que controlás. La plantilla incluye la interfaz de usuario web, el motor de Zenfeed con almacenamiento persistente y una instancia privada de RSSHub para que puedas suscribirte a miles de fuentes que no exponen feeds RSS nativos.
Funciones principales de Zenfeed
Resúmenes con IA
Cada artículo pasa por un LLM que produce un resumen conciso para que puedas escanear docenas de fuentes en minutos en lugar de horas.
Búsqueda semántica
Un índice de incrustación te permite consultar tu historial de lectura en lenguaje natural y mostrar historias relacionadas a través de feeds y el tiempo.
Reuniones informativas programadas
Configure trabajos recurrentes que compilen resúmenes diarios o semanales de lo que más importa y los entreguen por correo electrónico o webhook.
Monitoreo de temas
Definí reglas de seguimiento con avisos personalizados que activan notificaciones cada vez que nuevos artículos coincidan con un tema, una empresa o una palabra clave.
RSSHub incluido
Una instancia de RSSHub integrada convierte miles de sitios sin feeds nativos en suscripciones que podés canalizar a través del pipeline de IA.
Abrir servidor MCP
Actúa como un servidor de Protocolo de Contexto de Modelo para que clientes de IA como Cherry Studio puedan chatear directamente con tu biblioteca de feeds personal.
¿Por qué ejecutar Zenfeed en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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