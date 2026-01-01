Implementá Mazanoke con una instalación de un solo clic.
Optimizador de imágenes basado en navegador que prioriza la privacidad, que comprime y convierte imágenes sin subirlas a ningún servidor.
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Lo que podés crear con Mazanoke
Mazanoke es un optimizador de imágenes autoalojado que funciona completamente en el navegador. Cuando los usuarios comprimen, redimensionan o convierten imágenes a través de la interfaz de Mazanoke, todo el procesamiento ocurre localmente en su dispositivo — no se transmiten datos de imágenes al servidor ni a terceros. Esto lo hace adecuado para procesar imágenes sensibles que no pueden subirse a herramientas de compresión en la nube.
A diferencia de los servicios de optimización de imágenes alojados, autoalojar Mazanoke en tu VPS le da a tu equipo un punto de acceso privado y siempre disponible para el procesamiento de imágenes. Soporta una amplia gama de formatos, elimina automáticamente los metadatos EXIF como la ubicación GPS y las marcas de tiempo, y puede protegerse con autenticación básica HTTP opcional para restringir el acceso.
Funciones principales de Mazanoke
Procesamiento en el navegador
Toda la compresión y conversión de imágenes se ejecuta localmente en el navegador — no se envían datos de imágenes al servidor ni a ningún servicio externo.
Conversión multiformato
Convertí entre JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO y TIFF en cualquier combinación con ajustes de calidad regulables.
Eliminación automática de EXIF
Eliminá los metadatos incrustados, incluyendo la ubicación GPS, las marcas de tiempo y la información de la cámara de las imágenes antes de compartirlas.
Autenticación básica HTTP
El acceso está protegido por autenticación básica HTTP de forma predeterminada, manteniendo tu instancia restringida solo a usuarios autorizados.
Soporte sin conexión de PWA
Instalá Mazanoke como una Aplicación Web Progresiva para procesar imágenes sin conexión a internet.
¿Por qué ejecutar Mazanoke en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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