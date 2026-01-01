Unleash es una plataforma de gestión de funcionalidades de código abierto de nivel empresarial en la que confían equipos de más de 1.000 organizaciones. Desacopla la implementación de código de la activación de funcionalidades — permite lanzar a producción en cualquier momento y habilitar funcionalidades de forma selectiva para usuarios específicos, lanzamientos por porcentaje o entornos a través de un panel de control web, sin necesidad de volver a desplegar.

Autoalojar Unleash mantiene toda la configuración de flags y los datos de segmentación de usuarios dentro de tu propia infraestructura. Con más de 15 SDKs oficiales que cubren todos los lenguajes y frameworks principales, toda tu organización de ingeniería puede adoptar las feature flags con un flujo de trabajo consistente — desde pruebas A/B y lanzamientos canary hasta interruptores de emergencia.