Implementá Unleash con instalación en un clic.
Plataforma de gestión de feature flags de código abierto para implementaciones de características seguras y graduales en cualquier pila tecnológica.
Elegí un plan VPS para Unleash
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Unleash
Unleash es una plataforma de gestión de funcionalidades de código abierto de nivel empresarial en la que confían equipos de más de 1.000 organizaciones. Desacopla la implementación de código de la activación de funcionalidades — permite lanzar a producción en cualquier momento y habilitar funcionalidades de forma selectiva para usuarios específicos, lanzamientos por porcentaje o entornos a través de un panel de control web, sin necesidad de volver a desplegar.
Autoalojar Unleash mantiene toda la configuración de flags y los datos de segmentación de usuarios dentro de tu propia infraestructura. Con más de 15 SDKs oficiales que cubren todos los lenguajes y frameworks principales, toda tu organización de ingeniería puede adoptar las feature flags con un flujo de trabajo consistente — desde pruebas A/B y lanzamientos canary hasta interruptores de emergencia.
Funciones principales de Unleash
Despliegues graduales
Exponer funcionalidades a un porcentaje configurable de usuarios y expandir la cobertura de forma incremental, detectando problemas antes de que afecten a todos.
Más de 15 SDKs oficiales
Los SDKs nativos para Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android y más mantienen la evaluación de las flags rápida y local.
Segmentación de entorno
Mantenga estados de banderas independientes por entorno — desarrollo, staging, producción — desde un único plano de control sin duplicar la configuración.
Estrategias de activación
Segmente por ID de usuario, rango de IP, nombre de host o campos de contexto personalizados para controlar con precisión quién ve cada funcionalidad.
Registro de auditoría completo
Cada cambio de bandera se registra con el autor y la marca de tiempo, lo que te brinda un historial completo para depuración y cumplimiento.
¿Por qué ejecutar Unleash en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.