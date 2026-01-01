Implementá Expensave con instalación en un clic.
Rastreador de gastos personales y familiares de código abierto para monitorear los hábitos de gasto y administrar los presupuestos del hogar.
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Lo que podés crear con Expensave
Expensave es una aplicación de seguimiento de gastos de código abierto diseñada para individuos y familias que quieren tener control total sobre sus datos financieros. Con calendarios de gastos compartidos, importación de extractos bancarios e informes de hábitos de gasto, convierte los datos brutos de transacciones en información útil que te ayuda a entender a dónde va tu dinero.
Alojar Expensave en tu propio VPS mantiene los datos financieros sensibles fuera de servidores comerciales de terceros, elimina las tarifas de suscripción recurrentes y le da acceso a cada miembro del hogar sin compartir credenciales — mientras que las copias de seguridad automáticas protegen años de historial de gastos.
Funciones principales de Expensave
Calendarios de Gastos Compartidos
Multiple users can contribute to the same calendar, making it easy for families and roommates to maintain household budget transparency.
Importación de Resumen de Cuenta
Importá extractos de instituciones financieras para cargar transacciones automáticamente, reduciendo la carga manual y asegurando registros completos de gastos.
Informes de Hábitos de Gasto
Los análisis visuales desglosan los ingresos y gastos por categoría a lo largo del tiempo, revelando patrones que te ayudan a tomar decisiones presupuestarias más inteligentes.
App web progresiva
La PWA adaptable a dispositivos móviles te permite registrar gastos desde cualquier dispositivo al instante, para que nunca te pierdas una transacción estés donde estés.
Primero la privacidad
Todos los datos financieros permanecen en tu propio servidor — sin análisis de terceros, sin tarifas de suscripción y sin riesgo de que una plataforma comercial cierre.
¿Por qué ejecutar Expensave en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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