FUXA es una plataforma SCADA/HMI/dashboard de código abierto construida completamente para la web. El editor de arrastrar y soltar se ejecuta en el navegador, por lo que los ingenieros pueden diseñar mímicos de planta, dashboards y pantallas de operador sin instalar herramientas propietarias, y las mismas pantallas se renderizan en cualquier dispositivo con un navegador.

Alojar FUXA en tu propio VPS mantiene los datos de etiquetas, archivos de proyecto y credenciales de dispositivos dentro de la infraestructura que controlás, lo cual es importante para entornos OT donde el SCADA alojado en la nube rara vez es una opción. El entorno de ejecución de Node.js incluye drivers nativos para Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT y Ethernet/IP, por lo que puede comunicarse con PLCs y dispositivos de campo existentes sin gateways adicionales.