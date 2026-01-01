Implementá FUXA con una instalación de 1 clic.
Software SCADA/HMI de código abierto basado en la web para diseñar visualizaciones de procesos en tiempo real y conectarse a dispositivos industriales.
Elegí un plan VPS para FUXA
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con FUXA
FUXA es una plataforma SCADA/HMI/dashboard de código abierto construida completamente para la web. El editor de arrastrar y soltar se ejecuta en el navegador, por lo que los ingenieros pueden diseñar mímicos de planta, dashboards y pantallas de operador sin instalar herramientas propietarias, y las mismas pantallas se renderizan en cualquier dispositivo con un navegador.
Alojar FUXA en tu propio VPS mantiene los datos de etiquetas, archivos de proyecto y credenciales de dispositivos dentro de la infraestructura que controlás, lo cual es importante para entornos OT donde el SCADA alojado en la nube rara vez es una opción. El entorno de ejecución de Node.js incluye drivers nativos para Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT y Ethernet/IP, por lo que puede comunicarse con PLCs y dispositivos de campo existentes sin gateways adicionales.
Funciones principales de FUXA
Editor basado en la web
Diseñe pantallas SCADA, paneles de control y alarmas directamente en el navegador con un editor de arrastrar y soltar — sin necesidad de herramientas de ingeniería exclusivas de Windows.
Protocolos industriales
Los controladores nativos para Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT y Ethernet/IP conectan FUXA a PLCs y dispositivos de campo de forma inmediata.
Etiquetas en tiempo real
Vinculá elementos en pantalla a etiquetas de dispositivos en vivo y mirá cómo los valores se actualizan en tiempo real con soporte de historiador integrado para tendencias e informes.
Alarmas y eventos
Configure alarmas basadas en umbrales con flujos de trabajo de acuse de recibo y persista un historial de eventos para auditorías y análisis post-incidente.
Gráficos basados en SVG
Los gráficos vectoriales escalables mantienen las representaciones nítidas en cualquier tamaño de pantalla, desde las HMI de los operadores hasta los grandes paneles de visualización general en la pared de la sala de control.
Lógica programable
Agregá lógica JavaScript personalizada para manejar cálculos, transformaciones y comportamientos condicionales sin tener que reconstruir la aplicación.
¿Por qué ejecutar FUXA en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Activepieces
Automatización de flujos de trabajo sin código, de código abierto y con más de 200 integraciones con apps