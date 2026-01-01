Implementá ErsatzTV con instalación en un clic.
Servidor IPTV autoalojado que convierte una biblioteca multimedia personal en canales de TV en vivo personalizados 24/7 con guía electrónica de programación.
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Lo que podés crear con ErsatzTV
ErsatzTV es una plataforma de código abierto autoalojada que transforma una biblioteca multimedia personal —Plex, Jellyfin, Emby o archivos locales— en canales de televisión en vivo, programados a medida, con una guía electrónica de programas real. Los canales se transmiten como listas de reproducción M3U/HLS a las que cualquier cliente compatible con IPTV puede sintonizar: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, televisores inteligentes, decodificadores y aplicaciones móviles.
Alojar ErsatzTV en tu propio VPS te brinda un reemplazo de cable clásico privado, construido completamente a partir de medios que ya posees, sin suscribirte a un servicio de streaming ni ser interrumpido por anuncios. Programá maratones temáticos, rotaciones estilo noticiero, canales de videos musicales o bloques de programación infantil, y luego miralos en cualquier dispositivo que sea compatible con IPTV.
Funciones principales de ErsatzTV
Canales personalizados 24/7
Creá cualquier cantidad de canales en vivo combinando colecciones, listas de reproducción y reglas de programación en transmisiones las 24 horas.
Salida de IPTV y EPG
Exponer canales como listas de reproducción M3U con una guía electrónica de programas XMLTV completa para que cualquier cliente de IPTV sintonice como si fuera cable.
Plex / Jellyfin / Emby
Conectate directamente a las bibliotecas existentes del servidor de medios o escaneá carpetas locales para que el mismo contenido impulse tus aplicaciones VOD y tus canales de TV.
Transcodificación por hardware
Aceleración opcional de NVENC, QSV, VAAPI, AMF y VideoToolbox para mantener el uso de la CPU manejable mientras se transmiten streams en vivo.
Marcas de agua y cortinillas
Superponé marcas de agua del canal, insertá bumpers e intros, y cortá la programación con intersticiales personalizados para que parezca un canal de verdad.
Canales de videoclips
Mezclá videos musicales y audio en canales cronológicos o temáticos, con visualización de carátulas y programación basada en metadatos.
¿Por qué ejecutar ErsatzTV en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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