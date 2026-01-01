ErsatzTV es una plataforma de código abierto autoalojada que transforma una biblioteca multimedia personal —Plex, Jellyfin, Emby o archivos locales— en canales de televisión en vivo, programados a medida, con una guía electrónica de programas real. Los canales se transmiten como listas de reproducción M3U/HLS a las que cualquier cliente compatible con IPTV puede sintonizar: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, televisores inteligentes, decodificadores y aplicaciones móviles.

Alojar ErsatzTV en tu propio VPS te brinda un reemplazo de cable clásico privado, construido completamente a partir de medios que ya posees, sin suscribirte a un servicio de streaming ni ser interrumpido por anuncios. Programá maratones temáticos, rotaciones estilo noticiero, canales de videos musicales o bloques de programación infantil, y luego miralos en cualquier dispositivo que sea compatible con IPTV.