Mailtrain es una aplicación de newsletters de código abierto y autohospedada, desarrollada en Node.js, con soporte para campañas de email a gran escala. Ofrece gestión completa de listas de suscriptores, segmentación, plantillas de email basadas en MJML, pruebas A/B, automatización de campañas y análisis detallados, todo funcionando en una infraestructura que vos controlás.

A diferencia de las plataformas de email SaaS que cobran por suscriptor o por envío, Mailtrain te brinda capacidad de envío ilimitada a través de tu propio proveedor SMTP. Tus datos de suscriptores, historial de campañas y análisis de engagement permanecen en tu propio VPS, sin tarifas por email y sin ataduras a un proveedor. Esta implementación incluye MariaDB, Redis y MongoDB para un funcionamiento completo listo para usar.