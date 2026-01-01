Implementá Mailtrain con una instalación en un clic.
Plataforma de newsletter autoalojada para crear, programar y enviar campañas de email masivas a listas de suscriptores.
Elegí un plan VPS para Mailtrain
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Mailtrain
Mailtrain es una aplicación de newsletters de código abierto y autohospedada, desarrollada en Node.js, con soporte para campañas de email a gran escala. Ofrece gestión completa de listas de suscriptores, segmentación, plantillas de email basadas en MJML, pruebas A/B, automatización de campañas y análisis detallados, todo funcionando en una infraestructura que vos controlás.
A diferencia de las plataformas de email SaaS que cobran por suscriptor o por envío, Mailtrain te brinda capacidad de envío ilimitada a través de tu propio proveedor SMTP. Tus datos de suscriptores, historial de campañas y análisis de engagement permanecen en tu propio VPS, sin tarifas por email y sin ataduras a un proveedor. Esta implementación incluye MariaDB, Redis y MongoDB para un funcionamiento completo listo para usar.
Funciones principales de Mailtrain
Gestión de listas de suscriptores
Creá y gestioná múltiples listas de suscriptores con campos personalizados, segmentación y limpieza de listas automatizada para mantener a tu audiencia organizada.
Automatización de campañas
Creá secuencias de email activadas y campañas basadas en RSS que se envían automáticamente en función de las acciones de los suscriptores o en intervalos programados.
Plantillas de email MJML
Diseñá plantillas de correo electrónico responsivas usando el framework MJML directamente en el navegador con un editor visual integrado para diseños impecables.
Pruebas A/B
Realizá pruebas A/B en asuntos y contenido para optimizar las tasas de apertura y las tasas de clics antes de enviar a tu lista completa.
Analytics de campaña
Seguí aperturas, clics, bajas y rebotes por campaña con informes detallados para medir y mejorar el rendimiento del email con el tiempo.
Acceso multiusuario
Otorgar a los miembros del equipo acceso basado en roles con permisos granulares y espacios de nombres jerárquicos para gestionar campañas en diferentes departamentos o clientes.
¿Por qué ejecutar Mailtrain en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Activepieces
Automatización de flujos de trabajo sin código, de código abierto y con más de 200 integraciones con apps