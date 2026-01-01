Hiccup es una página de inicio estática, ligera y de código abierto, diseñada para poner tus enlaces más usados al frente y al centro. Construida como una aplicación React servida por Nginx, no requiere base de datos ni backend, solo un archivo de configuración JSON que podés editar directamente o gestionar a través del editor de configuración integrado. Tarjetas destacadas, categorías organizadas y una potente barra de búsqueda multiproveedor hacen que sea increíblemente rápido saltar a cualquier marcador desde una sola pestaña.

Alojar Hiccup en tu propio VPS significa que tus marcadores permanecen privados, se cargan instantáneamente desde archivos estáticos y siguen siendo accesibles desde cualquier dispositivo. Con soporte PWA, atajos de teclado, gestión de enlaces de arrastrar y soltar, y modo de solo lectura para pantallas compartidas, Hiccup se adapta igualmente bien como página de inicio personal del navegador o como panel de control doméstico para servicios compartidos.