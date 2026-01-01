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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con Hiccup

Hiccup es una página de inicio estática, ligera y de código abierto, diseñada para poner tus enlaces más usados al frente y al centro. Construida como una aplicación React servida por Nginx, no requiere base de datos ni backend, solo un archivo de configuración JSON que podés editar directamente o gestionar a través del editor de configuración integrado. Tarjetas destacadas, categorías organizadas y una potente barra de búsqueda multiproveedor hacen que sea increíblemente rápido saltar a cualquier marcador desde una sola pestaña.

Alojar Hiccup en tu propio VPS significa que tus marcadores permanecen privados, se cargan instantáneamente desde archivos estáticos y siguen siendo accesibles desde cualquier dispositivo. Con soporte PWA, atajos de teclado, gestión de enlaces de arrastrar y soltar, y modo de solo lectura para pantallas compartidas, Hiccup se adapta igualmente bien como página de inicio personal del navegador o como panel de control doméstico para servicios compartidos.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Hiccup

Búsqueda multi-proveedor

Buscá en Google, DuckDuckGo, Amazon y proveedores personalizados simultáneamente, o andá directamente a un enlace guardado por nombre o etiqueta.

Editor de Configuración JSON

Gestioná todo tu panel de control a través de un editor de configuración integrado — cargá desde una URL o archivo local, previsualizá múltiples configuraciones y descargá copias de seguridad en cualquier momento.

Enlaces de arrastrar y soltar

Agregá o actualizá enlaces y fondos de tarjetas arrastrando URLs o imágenes desde otra ventana del navegador directamente sobre cualquier tarjeta.

Navegación con teclado

La compatibilidad total con atajos de teclado te permite abrir enlaces, alternar el modo de edición y navegar por el panel de control sin tocar el mouse.

PWA y Listo para móvil

Instalá Hiccup como una Aplicación Web Progresiva en cualquier dispositivo para un acceso rápido desde la pantalla de inicio a todos tus marcadores desde la computadora o el celular.

¿Por qué ejecutar Hiccup en Hostinger?

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