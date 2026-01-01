Implementá Hiccup con instalación de 1 clic.
Una página de inicio rápida y estática para organizar tus enlaces y marcadores más importantes en un solo lugar.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Hiccup
Hiccup es una página de inicio estática, ligera y de código abierto, diseñada para poner tus enlaces más usados al frente y al centro. Construida como una aplicación React servida por Nginx, no requiere base de datos ni backend, solo un archivo de configuración JSON que podés editar directamente o gestionar a través del editor de configuración integrado. Tarjetas destacadas, categorías organizadas y una potente barra de búsqueda multiproveedor hacen que sea increíblemente rápido saltar a cualquier marcador desde una sola pestaña.
Alojar Hiccup en tu propio VPS significa que tus marcadores permanecen privados, se cargan instantáneamente desde archivos estáticos y siguen siendo accesibles desde cualquier dispositivo. Con soporte PWA, atajos de teclado, gestión de enlaces de arrastrar y soltar, y modo de solo lectura para pantallas compartidas, Hiccup se adapta igualmente bien como página de inicio personal del navegador o como panel de control doméstico para servicios compartidos.
Funciones principales de Hiccup
Búsqueda multi-proveedor
Buscá en Google, DuckDuckGo, Amazon y proveedores personalizados simultáneamente, o andá directamente a un enlace guardado por nombre o etiqueta.
Editor de Configuración JSON
Gestioná todo tu panel de control a través de un editor de configuración integrado — cargá desde una URL o archivo local, previsualizá múltiples configuraciones y descargá copias de seguridad en cualquier momento.
Enlaces de arrastrar y soltar
Agregá o actualizá enlaces y fondos de tarjetas arrastrando URLs o imágenes desde otra ventana del navegador directamente sobre cualquier tarjeta.
Navegación con teclado
La compatibilidad total con atajos de teclado te permite abrir enlaces, alternar el modo de edición y navegar por el panel de control sin tocar el mouse.
PWA y Listo para móvil
Instalá Hiccup como una Aplicación Web Progresiva en cualquier dispositivo para un acceso rápido desde la pantalla de inicio a todos tus marcadores desde la computadora o el celular.
¿Por qué ejecutar Hiccup en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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