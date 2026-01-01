PocketBase integra una base de datos SQLite en tiempo real, autenticación de usuarios (email/contraseña y OAuth2), almacenamiento de archivos y un panel de administración en un único binario Go. Genera automáticamente APIs REST y WebSocket para cada colección que crees, para que puedas pasar de cero a un backend funcional en minutos sin tener que levantar servicios separados.

Alojar PocketBase en tu propio VPS mantiene todos los datos de usuario y registros de la aplicación bajo tu control, elimina las tarifas de BaaS en la nube por solicitud y te proporciona un servidor persistente, siempre activo, con costos predecibles a medida que tu aplicación escala.