Implementá PocketBase en un clic.
Backend de código abierto en un solo ejecutable — base de datos en tiempo real, autenticación, almacenamiento de archivos y UI de administración incluidos listos para usar.
Elegí un plan VPS para PocketBase
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con PocketBase
PocketBase integra una base de datos SQLite en tiempo real, autenticación de usuarios (email/contraseña y OAuth2), almacenamiento de archivos y un panel de administración en un único binario Go. Genera automáticamente APIs REST y WebSocket para cada colección que crees, para que puedas pasar de cero a un backend funcional en minutos sin tener que levantar servicios separados.
Alojar PocketBase en tu propio VPS mantiene todos los datos de usuario y registros de la aplicación bajo tu control, elimina las tarifas de BaaS en la nube por solicitud y te proporciona un servidor persistente, siempre activo, con costos predecibles a medida que tu aplicación escala.
Funciones principales de PocketBase
Base de datos en tiempo real
Las colecciones respaldadas por SQLite con APIs REST y WebSocket automáticas te permiten suscribirte a cambios de datos en tiempo real sin escribir una sola línea de código de backend.
Autenticación integrada
El registro con email/contraseña y los proveedores de OAuth2 (Google, GitHub y más) vienen preconfigurados, eliminando la necesidad de un servicio de identidad separado.
Almacenamiento de Archivos
Subí y serví archivos directamente a través de PocketBase con redimensionamiento automático de imágenes, o conectá un bucket compatible con S3 para almacenamiento externo escalable.
Panel de administración
Una interfaz web integrada te permite gestionar colecciones, explorar registros, configurar proveedores de autenticación y monitorear la actividad sin escribir consultas de base de datos.
Hooks de JavaScript
Agregá validación personalizada, lógica de negocio y extensiones de rutas de API usando JavaScript — no se requiere recompilación, los cambios se aplican al instante.
¿Por qué ejecutar PocketBase en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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