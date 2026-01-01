slskd es un cliente moderno de código abierto para la red peer-to-peer de Soulseek, entregado completamente a través de una interfaz web responsiva. Reemplaza los clientes de escritorio heredados de Soulseek con un servidor autoalojado al que podés acceder desde cualquier navegador, permitiéndote buscar y descargar música, archivos sin pérdida y otro contenido compartido por millones de usuarios de Soulseek las 24 horas del día, incluso cuando tu computadora de escritorio esté apagada.

Autoalojar slskd en un VPS significa que tus descargas se ejecutan continuamente en segundo plano sin ocupar una máquina local. Todas las configuraciones son manejables a través de la interfaz de usuario web integrada o un archivo de configuración YAML remoto, dándote control total sobre los directorios compartidos, las colas de descarga, los límites de transferencia y los permisos de usuario.