Implementá slskd con instalación de un clic.
Cliente web de código abierto para la red de música y de intercambio de archivos peer-to-peer Soulseek.
Elegí un plan VPS para slskd
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con slskd
slskd es un cliente moderno de código abierto para la red peer-to-peer de Soulseek, entregado completamente a través de una interfaz web responsiva. Reemplaza los clientes de escritorio heredados de Soulseek con un servidor autoalojado al que podés acceder desde cualquier navegador, permitiéndote buscar y descargar música, archivos sin pérdida y otro contenido compartido por millones de usuarios de Soulseek las 24 horas del día, incluso cuando tu computadora de escritorio esté apagada.
Autoalojar slskd en un VPS significa que tus descargas se ejecutan continuamente en segundo plano sin ocupar una máquina local. Todas las configuraciones son manejables a través de la interfaz de usuario web integrada o un archivo de configuración YAML remoto, dándote control total sobre los directorios compartidos, las colas de descarga, los límites de transferencia y los permisos de usuario.
Funciones principales de slskd
Interfaz basada en la web
Gestioná búsquedas, descargas y transferencias desde cualquier navegador sin instalar un cliente de escritorio.
Descargas continuas en segundo plano
Funciona como un servidor persistente para que las descargas en cola se completen incluso cuando tu máquina local esté apagada.
Configuración remota
Ajustá todas las configuraciones en vivo a través de la interfaz de usuario web o editando un archivo de configuración YAML de forma remota sin reiniciar.
Gestión de cola de transferencias
Monitoreá las colas de subida y bajada, establecé límites de velocidad y priorizá las transferencias desde un único panel de control.
Controles de usuario y uso compartido
Definí qué directorios compartir, establecé privilegios por usuario y gestioná quién puede navegar o descargar tus archivos.
¿Por qué ejecutar slskd en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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