Implementá Gotify en un solo clic.
Servidor de notificaciones push autoalojado con una API REST simple y entrega de WebSocket en tiempo real.
Elegí un plan VPS para Gotify
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Gotify
Gotify es un servidor de notificaciones push liviano y de código abierto que te permite enviar y recibir mensajes en tiempo real. Una API REST sencilla facilita la integración de notificaciones desde scripts, herramientas de monitoreo, tareas cron y aplicaciones sin depender de Firebase, Pushover o cualquier otro servicio de terceros. Soporta múltiples aplicaciones cliente y organiza las notificaciones por origen con niveles de prioridad.
Alojar Gotify por tu cuenta mantiene todos los datos de notificación en tu propio VPS, garantizando privacidad y disponibilidad. Su bajo consumo de recursos significa que funciona cómodamente junto a otras aplicaciones sin competir por la memoria o la CPU.
Funciones principales de Gotify
API REST simple
Envía notificaciones desde cualquier script o aplicación con una simple solicitud HTTP POST — sin necesidad de SDK ni configuraciones complejas.
WebSockets en tiempo real
Los mensajes se envían instantáneamente a los clientes conectados a través de WebSocket, asegurando que las alertas aparezcan en tus dispositivos en el momento en que se envían.
Android y Clientes Web
Recibí notificaciones en dispositivos Android con la aplicación oficial, o monitoreá los mensajes en cualquier navegador a través de la interfaz web integrada.
Soporte multi-aplicación
Organizá las notificaciones por aplicación de origen con tokens y niveles de prioridad separados, manteniendo las alertas de monitoreo, las copias de seguridad y los eventos de CI claramente separados.
Extensibilidad de plugins
Amplíe Gotify con plugins de la comunidad para agregar nuevas fuentes de notificación, reglas de reenvío e integraciones personalizadas sin modificar el servidor central.
¿Por qué ejecutar Gotify en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de preguntas y respuestas de código abierto para compartir el conocimiento del equipo y construir una comunidad