Implementá PdfDing en 1 clic.
Gestor de PDF autoalojado con visualización desde el navegador, anotación y sincronización de la posición de lectura entre dispositivos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con PdfDing
PdfDing es un gestor y visor de PDF autoalojado que recuerda tu posición de lectura en todos tus dispositivos, para que puedas empezar a leer en una computadora de escritorio y continuar en un teléfono sin perder tu lugar. Los archivos se organizan en espacios de trabajo y colecciones con etiquetado multinivel, favoritos y archivado. El visor basado en navegador te permite anotar, resaltar, añadir texto, dibujar y firmar documentos, con todas las anotaciones almacenadas en el servidor y sincronizadas en cada dispositivo.
Alojar PdfDing en tu propio VPS mantiene tu biblioteca de documentos privada: sin archivos subidos a un servicio en la nube, sin análisis de uso y con control total sobre quién puede acceder a tu instancia. El inicio de sesión único OIDC opcional, la autenticación de dos factores y los controles de acceso por enlace lo hacen práctico tanto para uso personal como para equipos pequeños.
Funciones principales de PdfDing
Sincronización entre dispositivos
La posición de lectura, las anotaciones y las firmas digitales se sincronizan en todos los dispositivos para que nunca pierdas tu lugar al cambiar entre la computadora de escritorio y el móvil.
Anotación y edición
Agregá texto, resaltados, dibujos y comentarios directamente en el navegador — sin necesidad de herramientas de terceros — con las anotaciones almacenadas en el servidor.
Colecciones y etiquetado
Organizá PDFs en espacios de trabajo y colecciones con etiquetas multinivel, favoritos y archivo para una biblioteca personal o de equipo estructurada.
Firmas digitales
Firmá documentos en el navegador y tené las firmas sincronizadas y conservadas en todos tus dispositivos sin instalar ningún software de escritorio.
SSO y autenticación de doble factor
Integrate con cualquier proveedor OIDC para inicio de sesión único, y asegure las cuentas con autenticación de dos factores TOTP o clave de hardware WebAuthn.
Enlaces compartibles
Generá enlaces para compartir con control de acceso y códigos QR para PDFs individuales, facilitando el compartir documentos sin otorgar acceso completo a la cuenta.
¿Por qué ejecutar PdfDing en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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