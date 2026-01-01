PdfDing es un gestor y visor de PDF autoalojado que recuerda tu posición de lectura en todos tus dispositivos, para que puedas empezar a leer en una computadora de escritorio y continuar en un teléfono sin perder tu lugar. Los archivos se organizan en espacios de trabajo y colecciones con etiquetado multinivel, favoritos y archivado. El visor basado en navegador te permite anotar, resaltar, añadir texto, dibujar y firmar documentos, con todas las anotaciones almacenadas en el servidor y sincronizadas en cada dispositivo.

Alojar PdfDing en tu propio VPS mantiene tu biblioteca de documentos privada: sin archivos subidos a un servicio en la nube, sin análisis de uso y con control total sobre quién puede acceder a tu instancia. El inicio de sesión único OIDC opcional, la autenticación de dos factores y los controles de acceso por enlace lo hacen práctico tanto para uso personal como para equipos pequeños.