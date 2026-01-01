LightRAG es un framework ligero de generación aumentada por recuperación diseñado para analizar documentos complejos en dominios como el derecho, la salud y las finanzas. Cierra la brecha entre el RAG basado en vectores y el RAG basado en grafos al gestionar grafos de conocimiento y embeddings vectoriales juntos en una única arquitectura de doble nivel, reduciendo drásticamente las llamadas a LLM requeridas tanto en el tiempo de indexación como en el de consulta, en comparación con las implementaciones de GraphRAG basadas en informes comunitarios.

Alojar LightRAG en tu propio VPS mantiene tus documentos, embeddings y grafo de conocimiento completamente bajo tu control. Conectate a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic o cualquier endpoint compatible con OpenAI, y actualizá las bases de conocimiento de forma incremental sin reconstruir el índice global — para que los datos dinámicos se mantengan actualizados sin costos de reprocesamiento exorbitantes.