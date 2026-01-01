Implementá LightRAG con instalación en un clic.
Marco de generación aumentada de recuperación simple y rápido que combina la búsqueda vectorial con grafos de conocimiento para el análisis de documentos complejos.
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Lo que podés crear con LightRAG
LightRAG es un framework ligero de generación aumentada por recuperación diseñado para analizar documentos complejos en dominios como el derecho, la salud y las finanzas. Cierra la brecha entre el RAG basado en vectores y el RAG basado en grafos al gestionar grafos de conocimiento y embeddings vectoriales juntos en una única arquitectura de doble nivel, reduciendo drásticamente las llamadas a LLM requeridas tanto en el tiempo de indexación como en el de consulta, en comparación con las implementaciones de GraphRAG basadas en informes comunitarios.
Alojar LightRAG en tu propio VPS mantiene tus documentos, embeddings y grafo de conocimiento completamente bajo tu control. Conectate a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic o cualquier endpoint compatible con OpenAI, y actualizá las bases de conocimiento de forma incremental sin reconstruir el índice global — para que los datos dinámicos se mantengan actualizados sin costos de reprocesamiento exorbitantes.
Funciones principales de LightRAG
Recuperación de doble nivel
Los embeddings vectoriales y las entidades de grafos de conocimiento se combinan en un solo pipeline, superando la búsqueda vectorial plana en el razonamiento entre documentos y manteniendo bajos los costos de indexación.
Actualizaciones de conocimiento incrementales
Nuevos documentos se integran en el grafo existente sin reconstruir el índice global, por lo que los datos dinámicos se mantienen actualizados sin un reprocesamiento costoso.
Soporte para proveedores multi-LLM
Conectate a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, o cualquier endpoint compatible con OpenAI sin reescribir prompts ni reindexar tus documentos.
Cinco modos de consulta
Alterná entre las estrategias de recuperación Naive, Local, Global, Híbrida y Mixta para adaptar la complejidad de la consulta a los requisitos de latencia y costo.
Interfaz de usuario web integrada
Panel de control basado en navegador para ingerir documentos, ejecutar consultas y visualizar de forma interactiva el grafo de conocimiento generado.
REST API para integraciones
Los endpoints REST autenticados te permiten integrar LightRAG en aplicaciones existentes y automatizar los pipelines de ingesta de documentos.
¿Por qué ejecutar LightRAG en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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