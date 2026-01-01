PrivateBin es un pastebin minimalista de código abierto donde el contenido se cifra con AES-GCM de 256 bits directamente en el navegador antes de que llegue al servidor. La clave de descifrado reside solo en el fragmento de la URL, que los navegadores nunca envían al servidor — lo que significa que ni siquiera el operador del servidor puede leer lo que compartís. Con más de 8.000 estrellas en GitHub, es una de las herramientas de intercambio de conocimiento cero más confiables disponibles.

Alojar PrivateBin en tu propio VPS mantiene tu infraestructura de intercambio completamente privada — ningún servicio de terceros ve tus pastes — y el contenedor Alpine liviano requiere recursos mínimos mientras te da control total sobre las políticas de retención, los límites de tamaño de archivo y el acceso.