Instalar PrivateBin en un solo clic.
Pastebin encriptado de conocimiento cero donde el servidor nunca ve tu contenido — toda la encriptación y desencriptación ocurre completamente en el navegador.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con PrivateBin
PrivateBin es un pastebin minimalista de código abierto donde el contenido se cifra con AES-GCM de 256 bits directamente en el navegador antes de que llegue al servidor. La clave de descifrado reside solo en el fragmento de la URL, que los navegadores nunca envían al servidor — lo que significa que ni siquiera el operador del servidor puede leer lo que compartís. Con más de 8.000 estrellas en GitHub, es una de las herramientas de intercambio de conocimiento cero más confiables disponibles.
Alojar PrivateBin en tu propio VPS mantiene tu infraestructura de intercambio completamente privada — ningún servicio de terceros ve tus pastes — y el contenedor Alpine liviano requiere recursos mínimos mientras te da control total sobre las políticas de retención, los límites de tamaño de archivo y el acceso.
Funciones principales de PrivateBin
Cifrado de Conocimiento Cero
El cifrado AES-GCM de 256 bits se ejecuta completamente en el navegador, por lo que el servidor solo almacena texto cifrado y nunca puede acceder a tu contenido en texto plano.
Quemar después de leer
Las publicaciones de una sola vez se eliminan automáticamente después de la primera visualización, lo que las hace ideales para compartir contraseñas, tokens o cualquier secreto que no debería persistir.
Protección de contraseña
Agregá una contraseña opcional además de la clave basada en URL para una segunda capa de control de acceso en publicaciones particularmente sensibles.
Resaltado de Sintaxis
Más de 200 temas de lenguajes de programación facilitan compartir y revisar fragmentos de código con formato legible y sintaxis codificada por colores.
No hace falta cuenta
Cualquiera con el enlace puede leer una publicación al instante — sin registro, sin seguimiento y sin datos de usuario recopilados ni almacenados por el servidor.
¿Por qué ejecutar PrivateBin en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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