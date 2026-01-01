Implementá Zammad en un clic.
Plataforma de mesa de ayuda y soporte al cliente de código abierto que convierte el correo electrónico, el chat y los canales sociales en un único flujo de trabajo de tickets.
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Lo que podés crear con Zammad
Zammad es un sistema de mesa de ayuda y soporte al cliente completamente de código abierto que consolida conversaciones de email, chat, teléfono, Twitter, Facebook y Telegram en una única cola de tickets. Los agentes trabajan desde una única bandeja de entrada mientras que los clientes te contactan por el canal que prefieran, y cada interacción se registra en un perfil de cliente unificado con un historial de auditoría completo.
Alojar Zammad en tu propio VPS mantiene los datos de los clientes, las transcripciones de las conversaciones y las métricas de SLA bajo tu control sin tarifas de licencia por agente. La plataforma se adapta desde una mesa de ayuda de una sola persona hasta una operación multi-equipo con flujos de trabajo personalizados, artículos de base de conocimientos y seguimiento del tiempo.
Funciones principales de Zammad
Bandeja de entrada multicanal
Centralizá los tickets de email, chat web, Telegram, Twitter, Facebook y teléfono en una sola cola para que los agentes nunca tengan que alternar entre herramientas.
SLA y escalamiento
Definí objetivos de respuesta y resolución por cliente o tipo de ticket, con escaladas automáticas cuando se incumplen los plazos.
Base de conocimientos
Publicá artículos públicos e internos con soporte multilingüe para desviar tickets repetitivos y capacitar a nuevos agentes más rápido.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda con tecnología Elasticsearch en cada ticket, artículo y registro de cliente devuelve resultados en milisegundos, incluso a gran escala.
Flujos de trabajo personalizados
Creá automatizaciones basadas en disparadores y trabajos programados que enruten tickets, envíen respuestas y actualicen campos sin escribir código.
REST API y webhooks
Integrá Zammad con CRMs, herramientas de monitoreo y chatbots a través de una API REST integral y webhooks salientes.
¿Por qué ejecutar Zammad en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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