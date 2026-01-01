Implementá Checkrr con instalación de un clic.
Escanear bibliotecas de Plex y Jellyfin en busca de contenido corrupto y reemplazar automáticamente los archivos defectuosos a través de Sonarr, Radarr y Lidarr.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Checkrr
Checkrr es un escáner de integridad de biblioteca de código abierto que protege grandes colecciones de medios de la corrupción silenciosa. Ejecuta verificaciones de ffprobe, magic-number y mimetype en cada archivo de video, audio y subtítulos de tu biblioteca, luego hashea los archivos verificados en una base de datos bbolt para que los escaneos futuros omitan el contenido ya conocido como bueno y se completen en minutos en lugar de horas.
Cuando un archivo falla la inspección, Checkrr se conecta a la pila arr que ya tenés en funcionamiento — Sonarr, Radarr o Lidarr —, elimina la copia dañada y activa una nueva descarga a través del servicio correspondiente. Alojar Checkrr por tu cuenta mantiene tu inventario de medios bajo tu propio control, sin límites de API de terceros y con costo cero de mantenimiento.
Funciones principales de Checkrr
ffprobe escaneos de integridad
Detecta archivos truncados, mal etiquetados y que no se pueden reproducir, que Plex y Jellyfin omiten silenciosamente durante la reproducción.
Sonarr Radarr Lidarr
Elimina archivos corruptos y activa una nueva descarga a través de tu stack arr existente sin intervención manual.
Re-escaneos rápidos basados en hash
Almacena los hashes de los archivos en una base de datos bbolt para que los escaneos repetidos salteen el contenido verificado y finalicen en bibliotecas de varios terabytes en minutos.
Soporte para arrays multiinstancia
Se conecta a varias instancias de Sonarr y Radarr a la vez, con mapeos de ruta por instancia para bibliotecas 4K, de anime y estándar.
Notificaciones integradas
Envía resultados a Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP y Healthchecks para escaneos programados desatendidos.
¿Por qué ejecutar Checkrr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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