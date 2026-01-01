Node-RED es una herramienta de programación visual basada en flujos, construida sobre Node.js, que te permite interconectar hardware, APIs y servicios online utilizando un editor de arrastrar y soltar basado en navegador. Desarrollado originalmente por IBM y ahora mantenido por la OpenJS Foundation, simplifica la creación de flujos de trabajo de automatización sin escribir código complejo — conectá nodos en un lienzo y desplegá en segundos.

Alojar Node-RED en tu propio VPS te da control total sobre tus flujos y los datos sensibles que procesan, sin límites de uso, sin limitaciones de tasa y sin dependencia de una plataforma en la nube. Ya sea que estés automatizando sensores de IoT, integrando servicios empresariales u orquestando pipelines de API, Node-RED ofrece un entorno de ejecución flexible y extensible que funciona donde lo necesites.