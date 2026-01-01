Instalación de Node-RED en un clic.
Herramienta de programación visual low-code para interconectar dispositivos IoT, APIs y servicios en línea.
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Lo que podés crear con Node-RED
Node-RED es una herramienta de programación visual basada en flujos, construida sobre Node.js, que te permite interconectar hardware, APIs y servicios online utilizando un editor de arrastrar y soltar basado en navegador. Desarrollado originalmente por IBM y ahora mantenido por la OpenJS Foundation, simplifica la creación de flujos de trabajo de automatización sin escribir código complejo — conectá nodos en un lienzo y desplegá en segundos.
Alojar Node-RED en tu propio VPS te da control total sobre tus flujos y los datos sensibles que procesan, sin límites de uso, sin limitaciones de tasa y sin dependencia de una plataforma en la nube. Ya sea que estés automatizando sensores de IoT, integrando servicios empresariales u orquestando pipelines de API, Node-RED ofrece un entorno de ejecución flexible y extensible que funciona donde lo necesites.
Funciones principales de Node-RED
Editor de Flujo Visual
El editor de arrastrar y soltar basado en navegador te permite crear e implementar integraciones complejas sin escribir código, haciendo que la automatización sea accesible para todos.
Más de 4.000 Nodos de la Comunidad
Instale nodos para MQTT, HTTP, bases de datos, APIs en la nube, y cientos de otros servicios directamente desde el gestor de paletas incorporado.
IoT y MQTT Nativos
El soporte de primera clase para MQTT, Modbus y otros protocolos IoT convierte a Node-RED en la plataforma estándar para la domótica y la automatización industrial.
Nodos de funciones de JavaScript
Escribí JavaScript personalizado dentro de los flujos para manejar transformaciones de datos complejas y lógica de negocio sin salir del editor visual.
Uso compartido de Flow y Biblioteca
Exportá flujos como JSON e importá flujos preestablecidos desde la biblioteca de la comunidad de Node-RED para empezar a usar integraciones comunes al instante.
¿Por qué ejecutar Node-RED en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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