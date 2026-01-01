Tyk Gateway es un gateway de API completamente de código abierto que gestiona la autenticación, la limitación de velocidad, las cuotas y la transformación de solicitudes para sus servicios de backend. Con licencia Mozilla Public License 2.0, cada característica del gateway está disponible sin una clave de licencia — OAuth 2.0, la validación JWT, el proxying de GraphQL y el soporte para plugins están todos incluidos en la versión de código abierto.

Redis es la única dependencia, proporcionando almacenamiento de sesiones distribuido y contadores de limitación de velocidad. La configuración se gestiona a través de una API de gestión REST, haciendo que Tyk sea compatible con flujos de trabajo de infraestructura como código y pipelines de CI/CD. El autoalojamiento mantiene todo el tráfico de API, las credenciales y los datos de uso dentro de su propia infraestructura.