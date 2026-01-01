Implementá Tyk Gateway con instalación en un clic.
Gateway API de código abierto para asegurar, gestionar y monitorear APIs REST, GraphQL y gRPC sin licencias pagas ni muros de pago por funciones.
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Lo que podés crear con Tyk Gateway
Tyk Gateway es un gateway de API completamente de código abierto que gestiona la autenticación, la limitación de velocidad, las cuotas y la transformación de solicitudes para sus servicios de backend. Con licencia Mozilla Public License 2.0, cada característica del gateway está disponible sin una clave de licencia — OAuth 2.0, la validación JWT, el proxying de GraphQL y el soporte para plugins están todos incluidos en la versión de código abierto.
Redis es la única dependencia, proporcionando almacenamiento de sesiones distribuido y contadores de limitación de velocidad. La configuración se gestiona a través de una API de gestión REST, haciendo que Tyk sea compatible con flujos de trabajo de infraestructura como código y pipelines de CI/CD. El autoalojamiento mantiene todo el tráfico de API, las credenciales y los datos de uso dentro de su propia infraestructura.
Funciones principales de Tyk Gateway
Middleware de autenticación
Proteja las API con OAuth 2.0, JWT, firmas HMAC, autenticación básica, TLS mutuo o claves de API — no se requiere código de autenticación personalizado.
Limitación de tasa y cuotas
Aplicar límites de tasa y cuotas de uso por usuario, por aplicación o por política para prevenir abusos y garantizar un acceso equitativo.
Soporte multiprotocolo
Enrute APIs REST, GraphQL, gRPC, TCP y WebSocket a través de una única puerta de enlace con transformación y proxying conscientes del protocolo.
Solicitud de transformación
Reescribir URLs, inyectar o eliminar encabezados, modificar cuerpos de solicitud y respuesta, y convertir entre SOAP y GraphQL en línea.
Middleware de plugin
Extendé el comportamiento del gateway con lógica personalizada escrita en JavaScript, Python, Go o gRPC sin modificar el código base principal.
¿Por qué ejecutar Tyk Gateway en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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