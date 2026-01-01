Implementá Karakeep con instalación en un clic.
Administrador de marcadores autoalojado con etiquetado con IA, búsqueda de texto completo y archivado de páginas para enlaces, notas y PDFs.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Karakeep
Karakeep es un gestor de marcadores moderno y autoalojado, diseñado para un archivo de información completo. Más allá de guardar URLs, captura notas, imágenes, PDFs y el contenido completo de la página con extracción automática de metadatos. El etiquetado y la creación de resúmenes con IA —a través de modelos de OpenAI o de Ollama locales— organiza tu colección automáticamente, mientras que la búsqueda de texto completo con Meilisearch hace que la recuperación sea instantánea, incluso con miles de elementos guardados.
Alojar Karakeep en tu propio VPS mantiene tu historial de navegación y el contenido guardado completamente privados. No hay tarifas por marcador, ni cuotas de almacenamiento, ni acceso de terceros a tus datos. Las extensiones de navegador para Chrome y Firefox y las aplicaciones móviles para iOS y Android mantienen todo sincronizado en todos tus dispositivos.
Funciones principales de Karakeep
Etiquetado potenciado por IA
Etiquetá y resumí automáticamente los elementos guardados usando OpenAI o un modelo Ollama ejecutándose localmente — no se requiere organización manual.
Búsqueda de texto completo
Meilisearch indexa todo el contenido guardado, incluyendo páginas archivadas y y PDFs, para que puedas encontrar cualquier cosa en tu colección en milisegundos.
Archivo de páginas & OCR
Conservá el contenido completo de la página incluso si las fuentes originales desaparecen, y extraé texto con capacidad de búsqueda de las imágenes usando el OCR incorporado.
Navegador & Sincronización Móvil
Guardá marcadores en un solo clic desde extensiones de Chrome o Firefox, y accedé a toda tu colección desde las apps de iOS y Android con sincronización automática.
Importación de RSS Feed
Importá contenido automáticamente desde feeds RSS a colecciones organizadas, manteniendo tu base de conocimientos actualizada sin necesidad de guardarlo manualmente.
¿Por qué ejecutar Karakeep en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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