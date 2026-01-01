Apache Guacamole es una puerta de enlace de escritorio remoto sin cliente que te permite acceder a servidores RDP, VNC, SSH y Telnet desde cualquier navegador web moderno — sin plugins, sin software cliente nativo y sin configuración por dispositivo. El navegador se encarga de la renderización mientras un demonio del lado del servidor traduce los protocolos, haciendo que el acceso remoto sea tan simple como abrir una URL.

Alojar Guacamole en tu propio VPS convierte tu servidor en un host de salto central para administrar máquinas remotas en cualquier parte del mundo. La gestión de usuarios integrada, los registros de auditoría y el uso compartido de conexiones lo hacen igualmente útil para administradores individuales y equipos pequeños, mientras mantienes cada credencial y sesión bajo tu control directo.