Implementá Apache Guacamole con un solo clic.
Gateway de escritorio remoto sin cliente para acceder a conexiones RDP, SSH, VNC y Telnet directamente desde tu navegador web.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Apache Guacamole
Apache Guacamole es una puerta de enlace de escritorio remoto sin cliente que te permite acceder a servidores RDP, VNC, SSH y Telnet desde cualquier navegador web moderno — sin plugins, sin software cliente nativo y sin configuración por dispositivo. El navegador se encarga de la renderización mientras un demonio del lado del servidor traduce los protocolos, haciendo que el acceso remoto sea tan simple como abrir una URL.
Alojar Guacamole en tu propio VPS convierte tu servidor en un host de salto central para administrar máquinas remotas en cualquier parte del mundo. La gestión de usuarios integrada, los registros de auditoría y el uso compartido de conexiones lo hacen igualmente útil para administradores individuales y equipos pequeños, mientras mantienes cada credencial y sesión bajo tu control directo.
Funciones principales de Apache Guacamole
Acceso sin cliente desde el navegador
Conéctese a cualquier host RDP, VNC, SSH o Telnet directamente desde una pestaña del navegador — sin software cliente, sin plugins, sin soluciones alternativas para el firewall.
Soporte multiprotocolo
Los adaptadores integrados para RDP, VNC, SSH, Telnet y Kubernetes cubren las necesidades diarias de administradores, desarrolladores y equipos de seguridad.
Credenciales centralizadas
Almacene contraseñas de servidores, claves SSH y certificados una sola vez en Guacamole y otorgue acceso a los usuarios sin compartir nunca los secretos subyacentes.
Administración de usuarios y grupos
Los permisos basados en roles, la integración con LDAP y SAML, y las reglas de acceso por conexión mantienen a los equipos grandes organizados a medida que el inventario de conexiones crece.
Grabación y auditoría de sesión
La grabación de sesión opcional y los registros detallados de actividad facilitan la auditoría de quién se conectó dónde y qué hizo.
¿Por qué ejecutar Apache Guacamole en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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