Implementá KeeWeb con instalación en un clic.
Gestor de contraseñas de código abierto, web y totalmente compatible con bases de datos de KeePass.
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Lo que podés crear con KeeWeb
KeeWeb es un gestor de contraseñas gratuito y de código abierto que funciona completamente en el navegador y es totalmente compatible con el formato KeePass (.kdbx). Te permite abrir y gestionar tus bóvedas KeePass existentes directamente desde tu navegador sin necesidad de plugins ni clientes nativos; tu bóveda permanece bajo tu control en tu propio almacenamiento.
Alojar KeeWeb en tu propio VPS significa que podés acceder a tus contraseñas desde cualquier dispositivo con un navegador, manteniendo la aplicación privada e independiente de servicios en la nube de terceros. Los archivos de la bóveda nunca se envían a ningún servidor; se abren y descifran del lado del cliente en tu navegador.
Funciones principales de KeeWeb
Compatibilidad con KeePass
Abrir y editar cualquier archivo .kdbx creado por KeePass, KeePassXC o cualquier otra aplicación compatible con KeePass sin conversión.
Seguridad del lado del cliente
Toda la desencriptación de la bóveda ocurre en tu navegador — tu contraseña maestra y el contenido de tu bóveda nunca salen de tu dispositivo ni tocan el servidor.
Múltiples backends de almacenamiento
Cargar bóvedas desde archivos locales, Dropbox, Google Drive, OneDrive o cualquier almacenamiento remoto compatible con WebDAV.
Soporte de plugins
Extendé KeeWeb con plugins de la comunidad para temas, campos personalizados, generación de OTP e integraciones adicionales.
Acceso multiplataforma
Accedé a tus contraseñas desde cualquier dispositivo con un navegador moderno — no se requiere instalación nativa en computadoras de escritorio o dispositivos móviles.
¿Por qué ejecutar KeeWeb en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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