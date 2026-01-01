Implementá Zabbix en una instalación de un clic.
Monitoreo de código abierto de nivel empresarial para redes, servidores, aplicaciones y servicios en la nube en una plataforma unificada.
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Lo que podés crear con Zabbix
Zabbix es una solución de monitoreo de código abierto de clase empresarial en la que confían la NASA, Salesforce y decenas de miles de organizaciones para monitorear el estado de redes, servidores, máquinas virtuales, contenedores y servicios en la nube. Una única instancia de Zabbix puede recolectar decenas de miles de métricas por segundo a través de agentes, SNMP, IPMI, JMX, verificaciones HTTP y scripts personalizados, y luego mostrar anomalías mediante disparadores basados en plantillas, reglas de escalamiento y paneles completos.
Alojar Zabbix en tu propio VPS mantiene cada métrica, evento y credencial dentro de la infraestructura que controlás, sin tarifas de licencia por host ni cargos por egreso de datos. La base de datos PostgreSQL y el agente Zabbix incluidos te brindan una pila de monitoreo completa lista para incorporar hosts en el momento en que finaliza la implementación.
Funciones principales de Zabbix
Con agente y sin agente
Recopile métricas a través de agentes nativos de Zabbix, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet y chequeos HTTP sin instalar software en cada dispositivo monitoreado.
Autodescubrimiento
Descubrí hosts, interfaces de red, servicios y máquinas virtuales automáticamente y aplicá plantillas de monitoreo sin configuración manual.
Alertas flexibles
Definí reglas de escalamiento y enviá notificaciones a Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, email, SMS y webhooks según la gravedad y el destinatario.
Monitoreo con plantillas
Cientos de plantillas preconfiguradas cubren bases de datos, servidores web, Kubernetes, AWS, VMware y equipos de red, para que la incorporación de nuevos hosts sea cuestión de minutos, no de horas.
Tableros personalizables
Crear paneles con gráficos, mapas, widgets de hosts principales y reportes de SLA adaptados a operadores de NOC, desarrolladores o directivos.
Métricas a largo plazo
Almacene datos históricos y tendencias agregadas en PostgreSQL para años de planificación de capacidad, análisis post-incidente e informes de cumplimiento.
¿Por qué ejecutar Zabbix en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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