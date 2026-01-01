Zabbix es una solución de monitoreo de código abierto de clase empresarial en la que confían la NASA, Salesforce y decenas de miles de organizaciones para monitorear el estado de redes, servidores, máquinas virtuales, contenedores y servicios en la nube. Una única instancia de Zabbix puede recolectar decenas de miles de métricas por segundo a través de agentes, SNMP, IPMI, JMX, verificaciones HTTP y scripts personalizados, y luego mostrar anomalías mediante disparadores basados en plantillas, reglas de escalamiento y paneles completos.

Alojar Zabbix en tu propio VPS mantiene cada métrica, evento y credencial dentro de la infraestructura que controlás, sin tarifas de licencia por host ni cargos por egreso de datos. La base de datos PostgreSQL y el agente Zabbix incluidos te brindan una pila de monitoreo completa lista para incorporar hosts en el momento en que finaliza la implementación.