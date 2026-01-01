OpenBao es un fork de código abierto impulsado por la comunidad de HashiCorp Vault, creado para proporcionar una gestión de secretos segura y centralizada para equipos y aplicaciones. Te permite almacenar, acceder y rotar secretos dinámicos, claves de cifrado y credenciales a través de una API unificada sin dispersar datos sensibles en archivos de configuración o variables de entorno.

Alojar OpenBao en tu propio VPS significa que tus secretos nunca salen de tu infraestructura — no hay límites de uso, no hay dependencia de proveedor (vendor lock-in), y no hay riesgo de que un proveedor SaaS acceda a tus credenciales. Obtenés el conjunto completo de características compatibles con Vault bajo tu control.