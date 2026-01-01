Implementá OpenBao en un clic.
Plataforma de gestión de secretos de código abierto para almacenar de forma segura claves de API, contraseñas, certificados y otros datos sensibles.
Elegí un plan VPS para OpenBao
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con OpenBao
OpenBao es un fork de código abierto impulsado por la comunidad de HashiCorp Vault, creado para proporcionar una gestión de secretos segura y centralizada para equipos y aplicaciones. Te permite almacenar, acceder y rotar secretos dinámicos, claves de cifrado y credenciales a través de una API unificada sin dispersar datos sensibles en archivos de configuración o variables de entorno.
Alojar OpenBao en tu propio VPS significa que tus secretos nunca salen de tu infraestructura — no hay límites de uso, no hay dependencia de proveedor (vendor lock-in), y no hay riesgo de que un proveedor SaaS acceda a tus credenciales. Obtenés el conjunto completo de características compatibles con Vault bajo tu control.
Funciones principales de OpenBao
Secretos dinámicos
Generar credenciales de corta duración a demanda para bases de datos y proveedores de la nube, revocadas automáticamente cuando ya no sean necesarias.
Almacén de clave-valor encriptado
Almacene secretos arbitrarios en reposo con cifrado AES-256-GCM para que los valores sensibles nunca queden expuestos en el disco.
Control de acceso granular
Definí reglas de acceso basadas en políticas que restringen qué servicios y usuarios pueden leer, escribir o listar rutas secretas específicas.
Múltiples métodos de autenticación
Autenticá aplicaciones y usuarios mediante tokens, userpass, AppRole, LDAP, JWT y otros métodos sin cambiar tu flujo de trabajo.
Registro de auditoría completo
Cada solicitud y respuesta se registra en registros de auditoría a prueba de manipulaciones, lo que le proporciona un rastro completo para el cumplimiento normativo y la respuesta a incidentes.
API HTTP y CLI
Integrá la recuperación de secretos en cualquier lenguaje o pipeline usando la API REST o la CLI bao multiplataforma.
¿Por qué ejecutar OpenBao en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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