Implementá Watcharr con instalación de un clic.
Lista de seguimiento autohospedada para películas, series de TV, anime y juegos con una interfaz de usuario moderna y cuentas de usuario integradas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Watcharr
Watcharr es un rastreador de listas de contenido visto de código abierto que consolida películas, series de TV, anime y videojuegos en una única biblioteca autoalojada. Desarrollado con Go y SvelteKit, extrae metadatos de TMDB, IGDB, AniList y Jikan para que cada entrada llegue con pósters, elenco y detalles de episodios sin necesidad de ingreso manual.
Alojarlo en tu propio VPS mantiene tu historial de visualización, calificaciones y actividad de amigos fuera de servicios de terceros como Trakt o MyAnimeList. La autenticación de usuario incluida, la sincronización con Jellyfin y Plex, y el almacenamiento ligero en SQLite lo hacen adecuado tanto para usuarios individuales, hogares y pequeñas comunidades.
Funciones principales de Watcharr
Seguimiento unificado de visualizaciones
Registrá películas, series, anime y juegos, todo junto en una sola biblioteca, en lugar de tener que usar apps separadas para cada medio.
Estado y calificaciones
Marcá las entradas como planeadas, viendo, terminadas, en espera o abandonadas, y adjuntá calificaciones personales de 10 puntos y opiniones a cada título.
Fuentes ricas de metadatos
Obtiene pósters, elenco, listas de episodios y fechas de lanzamiento de TMDB, IGDB, AniList y Jikan para que tu biblioteca se mantenga precisa sin ediciones manuales.
Autenticación integrada
Las cuentas de usuario nativas con inicio de sesión opcional a través de Jellyfin, Plex y OIDC permiten a los hogares y pequeñas comunidades compartir una instancia de forma segura.
Feed de actividad y amigos
Seguí a otros usuarios en tu instancia, explorá sus listas públicas y mirá un feed en vivo de cambios de estado y nuevas calificaciones.
Binario de Go liviano
Un único contenedor con SQLite embebido usa un mínimo de CPU y memoria, por lo que funciona cómodamente en los planes de VPS más pequeños.
¿Por qué ejecutar Watcharr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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