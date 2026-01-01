Watcharr es un rastreador de listas de contenido visto de código abierto que consolida películas, series de TV, anime y videojuegos en una única biblioteca autoalojada. Desarrollado con Go y SvelteKit, extrae metadatos de TMDB, IGDB, AniList y Jikan para que cada entrada llegue con pósters, elenco y detalles de episodios sin necesidad de ingreso manual.

Alojarlo en tu propio VPS mantiene tu historial de visualización, calificaciones y actividad de amigos fuera de servicios de terceros como Trakt o MyAnimeList. La autenticación de usuario incluida, la sincronización con Jellyfin y Plex, y el almacenamiento ligero en SQLite lo hacen adecuado tanto para usuarios individuales, hogares y pequeñas comunidades.