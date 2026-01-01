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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Watcharr

Watcharr es un rastreador de listas de contenido visto de código abierto que consolida películas, series de TV, anime y videojuegos en una única biblioteca autoalojada. Desarrollado con Go y SvelteKit, extrae metadatos de TMDB, IGDB, AniList y Jikan para que cada entrada llegue con pósters, elenco y detalles de episodios sin necesidad de ingreso manual.

Alojarlo en tu propio VPS mantiene tu historial de visualización, calificaciones y actividad de amigos fuera de servicios de terceros como Trakt o MyAnimeList. La autenticación de usuario incluida, la sincronización con Jellyfin y Plex, y el almacenamiento ligero en SQLite lo hacen adecuado tanto para usuarios individuales, hogares y pequeñas comunidades.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Watcharr

Seguimiento unificado de visualizaciones

Registrá películas, series, anime y juegos, todo junto en una sola biblioteca, en lugar de tener que usar apps separadas para cada medio.

Estado y calificaciones

Marcá las entradas como planeadas, viendo, terminadas, en espera o abandonadas, y adjuntá calificaciones personales de 10 puntos y opiniones a cada título.

Fuentes ricas de metadatos

Obtiene pósters, elenco, listas de episodios y fechas de lanzamiento de TMDB, IGDB, AniList y Jikan para que tu biblioteca se mantenga precisa sin ediciones manuales.

Autenticación integrada

Las cuentas de usuario nativas con inicio de sesión opcional a través de Jellyfin, Plex y OIDC permiten a los hogares y pequeñas comunidades compartir una instancia de forma segura.

Feed de actividad y amigos

Seguí a otros usuarios en tu instancia, explorá sus listas públicas y mirá un feed en vivo de cambios de estado y nuevas calificaciones.

Binario de Go liviano

Un único contenedor con SQLite embebido usa un mínimo de CPU y memoria, por lo que funciona cómodamente en los planes de VPS más pequeños.

¿Por qué ejecutar Watcharr en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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