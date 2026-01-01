WBO (Pizarra Online) es una pizarra colaborativa en tiempo real autoalojada que permite a múltiples usuarios dibujar, escribir y anotar en un lienzo infinito compartido de forma simultánea. Soporta dibujo a mano alzada, formas geométricas, texto e inserción de imágenes con sincronización instantánea entre todos los participantes conectados.

Alojar WBO en un VPS les da a los equipos una pizarra privada que permanece activa entre sesiones sin exponer el contenido a servicios de terceros. El lienzo persistente permanece accesible en una URL estable para proyectos en curso, lo que lo hace ideal para la planificación remota de sprints, la enseñanza, diagramas técnicos y sesiones creativas de lluvia de ideas.