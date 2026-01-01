Implementá WBO en una instalación con un clic.
Pizarra colaborativa en tiempo real para lluvias de ideas en equipo, reuniones remotas y planificación visual en un lienzo compartido.
Elegí un plan VPS para WBO
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con WBO
WBO (Pizarra Online) es una pizarra colaborativa en tiempo real autoalojada que permite a múltiples usuarios dibujar, escribir y anotar en un lienzo infinito compartido de forma simultánea. Soporta dibujo a mano alzada, formas geométricas, texto e inserción de imágenes con sincronización instantánea entre todos los participantes conectados.
Alojar WBO en un VPS les da a los equipos una pizarra privada que permanece activa entre sesiones sin exponer el contenido a servicios de terceros. El lienzo persistente permanece accesible en una URL estable para proyectos en curso, lo que lo hace ideal para la planificación remota de sprints, la enseñanza, diagramas técnicos y sesiones creativas de lluvia de ideas.
Funciones principales de WBO
Colaboración en tiempo real
Múltiples usuarios dibujan y anotan en el mismo lienzo simultáneamente con sincronización instantánea y sin necesidad de refrescar.
Lienzo persistente
El contenido de la pizarra se guarda automáticamente y es accesible en la misma URL cada vez que los participantes se reconectan.
Herramientas de dibujo
El dibujo a mano alzada, las formas geométricas, las etiquetas de texto y la carga de imágenes cubren toda la gama de casos de uso de una pizarra.
No necesitás cuenta
Cualquiera que tenga la URL de la pizarra puede unirse y contribuir de inmediato sin barreras de registro o inicio de sesión.
¿Por qué ejecutar WBO en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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