Implementá Spoolman con instalación de 1 clic.
Rastreador de bobinas de filamento autohospedado para entusiastas de la impresión 3D para gestionar el inventario, el consumo y las etiquetas de códigos QR.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Spoolman
Spoolman es una aplicación web autoalojada para gestionar bobinas de filamento de impresión 3D. Ofrece a los creadores y granjas de impresión un inventario central de cada bobina, rastreando el peso, material, color, fabricante y filamento restante para que nunca empieces una impresión sin suficiente material. A diferencia de las hojas de cálculo o las notas adhesivas, Spoolman almacena todo en una base de datos SQLite ligera, expone una API REST limpia para la integración con Klipper y Moonraker, y proporciona una interfaz de usuario web accesible desde cualquier navegador de tu red.
Alojar Spoolman en tu propio VPS mantiene todos los datos de inventario privados y siempre accesibles, sin tarifas de suscripción ni intercambio de datos con terceros. Las actualizaciones de WebSocket en tiempo real significan que cada cliente conectado ve los cambios de inventario al instante.
Funciones principales de Spoolman
Seguimiento de inventario de carretes
Registrá el fabricante, el material, el color, el peso y el filamento restante de cada bobina para que siempre sepas qué tenés disponible antes de empezar una impresión.
Integración de Klipper y Moonraker
La API REST se integra de forma nativa con Klipper y Moonraker para que tu impresora 3D pueda registrar automáticamente el uso de filamento sin necesidad de registro manual.
Generador de etiquetas de código QR
Imprimí etiquetas QR adhesivas para cada bobina — un escaneo rápido desde cualquier navegador móvil muestra el perfil completo del material y el peso restante.
Actualizaciones de WebSocket en tiempo real
Los cambios de inventario se envían a todos los clientes conectados instantáneamente a través de WebSockets, manteniendo los paneles y los segmentadores sincronizados sin necesidad de actualización manual.
Múltiples backends de base de datos
Por defecto, utiliza SQLite sin configuración para configuraciones de un solo usuario, con soporte opcional para PostgreSQL y MariaDB para granjas de impresión compartidas y mayores volúmenes de escritura.
¿Por qué ejecutar Spoolman en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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