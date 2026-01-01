Implementá Bludit con instalación de 1 clic.
CMS de archivos planos simple, rápido y seguro para blogs personales y sitios pequeños sin necesidad de base de datos.
Elegí un plan VPS para Bludit
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Bludit
Bludit es un sistema de gestión de contenido de archivo plano de código abierto que guarda cada publicación, página y configuración como archivos Markdown y JSON en el disco. Como no necesita MySQL, PostgreSQL ni ninguna otra base de datos, toda la pila es más liviana, más rápida de respaldar y más fácil de migrar entre servidores que los CMS de PHP tradicionales.
Alojar Bludit en un VPS les da a los bloggers y a los dueños de sitios pequeños la propiedad total de su contenido y temas, sin tarifas de alojamiento de terceros y sin dependencia de plataforma. Las publicaciones se pueden editar desde un administrador basado en navegador o directamente en el sistema de archivos, y el proyecto viene con un gestor de imágenes incorporado, un sistema de plugins y temas modernos listos para personalizar.
Funciones principales de Bludit
No hace falta base de datos
Almacena todo el contenido en archivos planos Markdown y JSON para que la implementación, la copia de seguridad y el control de versiones sean tan simples como copiar una carpeta.
Publicación de Markdown
Escribí publicaciones y páginas en Markdown con un editor basado en navegador que soporta borradores, publicación programada y categorías.
Temas y plugins
Personalizá el aspecto con temas modernos integrados y extendé la funcionalidad a través de un sistema de plugins sin tocar el código central.
Gestor de imágenes integrado
Subí, organizá e incrustá imágenes desde una biblioteca de medios integrada en el panel de administración sin servicios de almacenamiento externos.
Roles multiusuario
Invitá a editores y autores con permisos distintos para que varios colaboradores puedan publicar sin compartir una sola cuenta.
¿Por qué ejecutar Bludit en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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