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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Bludit

Bludit es un sistema de gestión de contenido de archivo plano de código abierto que guarda cada publicación, página y configuración como archivos Markdown y JSON en el disco. Como no necesita MySQL, PostgreSQL ni ninguna otra base de datos, toda la pila es más liviana, más rápida de respaldar y más fácil de migrar entre servidores que los CMS de PHP tradicionales.

Alojar Bludit en un VPS les da a los bloggers y a los dueños de sitios pequeños la propiedad total de su contenido y temas, sin tarifas de alojamiento de terceros y sin dependencia de plataforma. Las publicaciones se pueden editar desde un administrador basado en navegador o directamente en el sistema de archivos, y el proyecto viene con un gestor de imágenes incorporado, un sistema de plugins y temas modernos listos para personalizar.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Bludit

No hace falta base de datos

Almacena todo el contenido en archivos planos Markdown y JSON para que la implementación, la copia de seguridad y el control de versiones sean tan simples como copiar una carpeta.

Publicación de Markdown

Escribí publicaciones y páginas en Markdown con un editor basado en navegador que soporta borradores, publicación programada y categorías.

Temas y plugins

Personalizá el aspecto con temas modernos integrados y extendé la funcionalidad a través de un sistema de plugins sin tocar el código central.

Gestor de imágenes integrado

Subí, organizá e incrustá imágenes desde una biblioteca de medios integrada en el panel de administración sin servicios de almacenamiento externos.

Roles multiusuario

Invitá a editores y autores con permisos distintos para que varios colaboradores puedan publicar sin compartir una sola cuenta.

¿Por qué ejecutar Bludit en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Martin K
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