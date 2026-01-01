Bludit es un sistema de gestión de contenido de archivo plano de código abierto que guarda cada publicación, página y configuración como archivos Markdown y JSON en el disco. Como no necesita MySQL, PostgreSQL ni ninguna otra base de datos, toda la pila es más liviana, más rápida de respaldar y más fácil de migrar entre servidores que los CMS de PHP tradicionales.

Alojar Bludit en un VPS les da a los bloggers y a los dueños de sitios pequeños la propiedad total de su contenido y temas, sin tarifas de alojamiento de terceros y sin dependencia de plataforma. Las publicaciones se pueden editar desde un administrador basado en navegador o directamente en el sistema de archivos, y el proyecto viene con un gestor de imágenes incorporado, un sistema de plugins y temas modernos listos para personalizar.