Implementá Super Productivity con instalación en un clic.
Gestor de tareas avanzado que combina listas de tareas, seguimiento del tiempo, temporizador Pomodoro e integraciones con Jira, GitHub y GitLab en una sola herramienta.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Super Productivity
Super Productivity unifica la gestión de tareas, el seguimiento del tiempo y las integraciones de herramientas para desarrolladores en una sola aplicación. Combina listas de tareas estructuradas con la técnica Pomodoro de timeboxing, generación automática de hojas de tiempo e integraciones directas con Jira, GitHub, GitLab y Trello, para que los problemas asignados fluyan a tu lista de tareas sin entrada manual y los registros de trabajo se sincronicen automáticamente.
El autoalojamiento en tu VPS hace que Super Productivity sea accesible desde cualquier navegador sin necesidad de instalar una aplicación de escritorio, manteniendo tus datos de tareas, detalles de clientes y patrones de trabajo en una infraestructura que vos controlás. Sin análisis, sin telemetría y sin tarifas por usuario.
Funciones principales de Super Productivity
Seguimiento de tiempo integrado
Registrá el tiempo por tarea con generación automática de partes de horas — ideal para la facturación a clientes, informes de sprint y para entender a dónde van tus horas.
Temporizador Pomodoro
Soporte integrado para la técnica Pomodoro con intervalos de trabajo y descanso configurables, además de recordatorios para mantener el enfoque y prevenir el agotamiento.
Sincronización de Jira y GitHub
Autoimportá los tickets de Jira y las incidencias de GitHub asignados a tu lista de tareas y cargá los registros de trabajo de vuelta para mantener las herramientas del proyecto sincronizadas.
Subtareas y proyectos
Organizá el trabajo con subtareas jerárquicas, proyectos y etiquetas codificadas por colores para que las iniciativas complejas se mantengan estructuradas y manejables.
Métricas de productividad
Registra las tareas completadas, el tiempo de concentración y los patrones diarios a lo largo del tiempo para que puedas identificar cuellos de botella en el flujo de trabajo y mejorar tus hábitos.
¿Por qué ejecutar Super Productivity en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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