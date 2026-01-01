Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Elegí un plan VPS para Planka
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Planka
Planka es una aplicación de tablero Kanban gratuita y de código abierto, diseñada para grupos de trabajo que necesitan una alternativa simple y autoalojada a Trello. Con actualizaciones en tiempo real, gestión de tarjetas de arrastrar y soltar, y una interfaz limpia, Planka ayuda a los equipos a organizar proyectos, hacer seguimiento de tareas y colaborar sin depender de plataformas SaaS propietarias ni pagar tarifas de suscripción por usuario.
Alojar Planka en tu propio VPS mantiene todos los datos del proyecto, archivos adjuntos y comunicaciones del equipo bajo tu control. Este deploy incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable y la integración con Traefik para un acceso HTTPS seguro. Se crea automáticamente una cuenta de administrador en el primer inicio con las credenciales que configures durante el deploy.
Funciones principales de Planka
Tableros Kanban en tiempo real
Los cambios aparecen al instante para todos los miembros del equipo con actualizaciones en tiempo real impulsadas por conexiones WebSocket.
Drag-and-drop cards
Mové tareas entre listas y reordená prioridades con interacciones intuitivas de arrastrar y soltar.
File attachments
Adjuntá archivos e imágenes directamente a las tarjetas para mantener los activos del proyecto organizados junto a las tareas.
Comentarios de la tarea
Discutí las tareas con los miembros del equipo a través de los comentarios de las tarjetas con notificaciones en tiempo real.
Labels and due dates
Categorizá las tarjetas con etiquetas de colores y establecé fechas de vencimiento para hacer un seguimiento de los plazos en todos los proyectos.
Tableros multiproyecto
Organizá el trabajo en varios proyectos con tableros separados, cada uno con sus propias listas y miembros.
¿Por qué ejecutar Planka en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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