Implementar Drizzle Gateway en un clic.
Estudio de gestión de bases de datos autohospedado, construido sobre el ecosistema Drizzle ORM, con creación visual de consultas y soporte para múltiples bases de datos.
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Lo que podés crear con Drizzle Gateway
Drizzle Gateway es una versión mejorada y autoalojada de Drizzle Studio que les brinda a desarrolladores y administradores de bases de datos una interfaz web integral para gestionar sus bases de datos. Construida sobre el ecosistema Drizzle ORM, ofrece creación avanzada de consultas, visualización de esquemas en tiempo real y gestión de migraciones en una única herramienta accesible desde cualquier navegador.
La aplicación admite múltiples conexiones simultáneas a bases de datos, lo que la convierte en un centro centralizado para equipos que trabajan en entornos de desarrollo, staging y producción. La protección con contraseña maestra asegura el acceso, mientras que el almacenamiento persistente mantiene intactas todas las configuraciones de conexión y las consultas guardadas a través de los reinicios. El autoalojamiento garantiza que las credenciales sensibles de la base de datos nunca salgan de tu infraestructura.
Funciones principales de Drizzle Gateway
Generador de consultas visuales
Construí y ejecutá consultas a la base de datos a través de una interfaz intuitiva con seguridad de tipos — no se requiere SQL puro para operaciones comunes.
Visualización de esquema
Visualizá la estructura y las relaciones de tu base de datos en un diagrama visual en tiempo real que se actualiza a medida que hacés cambios en el esquema.
Conexiones a múltiples bases de datos
Gestioná las conexiones a múltiples bases de datos simultáneamente, cambiando entre entornos sin salir de la interfaz.
Gestión de migración
Generar, previsualizar y aplicar migraciones de esquema directamente desde la UI, manteniendo la evolución de tu base de datos organizada y auditable.
Protección con contraseña maestra
Asegura el acceso a todas las conexiones de la base de datos detrás de una única contraseña maestra, manteniendo las credenciales seguras en tu VPS.
¿Por qué ejecutar Drizzle Gateway en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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