Logto es una plataforma moderna de gestión de identidad y acceso que ofrece una infraestructura completa de autenticación para aplicaciones web, móviles y de API. Incluye de forma nativa OAuth 2.0, OpenID Connect y SAML, con componentes de IU prediseñados para el inicio de sesión, integraciones de inicio de sesión social, MFA y control de acceso basado en roles, para que los equipos puedan añadir autenticación de nivel de producción sin tener que desarrollarla desde cero.

Alojar Logto en tu propio VPS te permite tener usuarios ilimitados a un costo fijo, soberanía total de los datos sobre las credenciales y los datos de sesión, y la flexibilidad para cumplir con los requisitos de residencia de datos o de cumplimiento que los servicios de autenticación de terceros no pueden satisfacer.