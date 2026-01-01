Implementar Logto con instalación en un clic.
Plataforma integral de identidad y autenticación con compatibilidad con OAuth 2.0, OIDC y SSO empresarial.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Logto
Logto es una plataforma moderna de gestión de identidad y acceso que ofrece una infraestructura completa de autenticación para aplicaciones web, móviles y de API. Incluye de forma nativa OAuth 2.0, OpenID Connect y SAML, con componentes de IU prediseñados para el inicio de sesión, integraciones de inicio de sesión social, MFA y control de acceso basado en roles, para que los equipos puedan añadir autenticación de nivel de producción sin tener que desarrollarla desde cero.
Alojar Logto en tu propio VPS te permite tener usuarios ilimitados a un costo fijo, soberanía total de los datos sobre las credenciales y los datos de sesión, y la flexibilidad para cumplir con los requisitos de residencia de datos o de cumplimiento que los servicios de autenticación de terceros no pueden satisfacer.
Funciones principales de Logto
OAuth 2.0 y OIDC
Protocolos estándar de la industria para proteger aplicaciones y APIs sin escribir lógica de autenticación personalizada.
Integraciones de inicio de sesión con redes sociales
Agregá Google, GitHub, Microsoft y docenas de otros proveedores sociales a cualquier aplicación con una configuración mínima.
Autenticación multifactor
Protegé cuentas con autenticación multifactorial TOTP, SMS y OTP por correo electrónico y flujos de inicio de sesión sin contraseña.
Control de Acceso Basado en Roles
Definí roles, permisos y alcances para controlar con precisión a qué puede acceder cada usuario o aplicación.
Gestión de la Organización
Permite aplicaciones SaaS multi-inquilino con estructuras de organización y equipo integradas con SSO por organización.
¿Por qué ejecutar Logto en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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