SuperTokens es una alternativa de código abierto a servicios de autenticación propietarios como Auth0 y Firebase Auth. Proporciona una API Core de backend con la que tus aplicaciones se integran utilizando SDKs oficiales para React, Node.js, Python, Go y plataformas móviles. SuperTokens gestiona el inicio de sesión con email/contraseña, flujos sin contraseña, OAuth social, autenticación multifactor, gestión avanzada de sesiones con actualización automática de tokens y protección contra ataques de autenticación comunes, todo a través de una API bien documentada.

Alojar SuperTokens por tu cuenta significa que las credenciales de usuario y los datos de sesión permanecen en tu base de datos PostgreSQL bajo tu control total, sin precios por usuario que escalen en tu contra a medida que tu aplicación crece. Esta plantilla despliega SuperTokens Core con PostgreSQL listo para su uso en producción.