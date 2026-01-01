Implementá SuperTokens en un clic.
Backend de autenticación de código abierto con gestión de sesiones, inicio de sesión sin contraseña, OAuth social y MFA — una alternativa autoalojada a Auth0 y Firebase Auth.
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Lo que podés crear con SuperTokens
SuperTokens es una alternativa de código abierto a servicios de autenticación propietarios como Auth0 y Firebase Auth. Proporciona una API Core de backend con la que tus aplicaciones se integran utilizando SDKs oficiales para React, Node.js, Python, Go y plataformas móviles. SuperTokens gestiona el inicio de sesión con email/contraseña, flujos sin contraseña, OAuth social, autenticación multifactor, gestión avanzada de sesiones con actualización automática de tokens y protección contra ataques de autenticación comunes, todo a través de una API bien documentada.
Alojar SuperTokens por tu cuenta significa que las credenciales de usuario y los datos de sesión permanecen en tu base de datos PostgreSQL bajo tu control total, sin precios por usuario que escalen en tu contra a medida que tu aplicación crece. Esta plantilla despliega SuperTokens Core con PostgreSQL listo para su uso en producción.
Funciones principales de SuperTokens
Múltiples métodos de autenticación
Soporta email/contraseña, enlaces mágicos sin contraseña y proveedores de OAuth sociales listos para usar — agregá los flujos que tus usuarios esperan sin código personalizado.
Gestión de sesiones avanzada
Maneja la rotación de tokens, la actualización automática y la revocación de sesiones de forma segura, protegiendo a los usuarios contra el secuestro de sesiones y los ataques de fijación.
Componentes de UI prediseñados
Componentes integrables de React, Vue y Angular para inicio de sesión, registro y restablecimiento de contraseña que se adaptan a tu marca sin tener que crear interfaces de usuario de autenticación desde cero.
Autenticación multifactor
Agregá MFA basado en TOTP o correo electrónico a cualquier flujo de autenticación sin servicios de terceros ni tarifas adicionales por usuario.
Roles y permisos
Asignar roles a los usuarios y aplicar verificaciones de permisos en tu aplicación usando la API de roles y gestión de usuarios integrada de SuperTokens.
¿Por qué ejecutar SuperTokens en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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